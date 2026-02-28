Prima reacție din Ucraina, după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Regimul de la Teheran putea preveni un scenariu violent”

Ministerul de Externe al Ucrainei și-a declarat sprijinul pentru poporul iranian, precizând totodată că actualele evenimente sunt cauzate de violența și abuzurile regimului iranian, relatează Ukrainskaia Pravda.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a afirmat sâmbătă că poziția Ucrainei față de Iran este „consecventă și regională”. El a precizat că regimul iranian „terorizează regiunea, sprijină și finanțează grupări teroriste”.

„Evenimentele actuale sunt cauzate de violența și arbitrariul regimului iranian, în special de uciderile și represiunile împotriva protestatarilor pașnici, care în ultimele luni au căpătat proporții deosebit de mari.

Subliniem că regimul de la Teheran a avut toate posibilitățile de a preveni un scenariu violent. S-au oferit oportunități pentru diplomație și pentru identificarea unort soluții, dar regimul a ignorat aceste eforturi și, în schimb, a tras de timp în speranța de a induce în eroare comunitatea internațională.

Reiterăm poziția noastră fermă: dorim securitate, prosperitate și libertate pentru poporul iranian, precum și stabilitate și prosperitate pentru Orientul Mijlociu. Le mulțumim tuturor celor din întreaga lume care au sprijinit și continuă să sprijine poporul iranian în această perioadă dificilă”, a declarat Andrii Sibiga.

