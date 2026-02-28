Prima pagină » Actualitate » De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt

De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt

28 feb. 2026, 13:44, Actualitate
De ce ne trezim noaptea din somn / Sursa FOTO: Envato

Dacă v-ați întrebat vreodată de ce vă treziți noaptea din somn, aflați că acest obicei nu este unul întâmplător. Psihologia chiar a demonstrat ce face creierul, de fapt, și explică de unde apar gândurile din mijlocul nopții, scrie Mediafax.

Creierul urmează șase tipare precise de procesare emoțională pe care le suprimă în timpul zilei.

„Munca” pe care o depune cortexul prefrontal în timpul zilei

În timpul zilei, cortexul prefrontal blochează activ gândurile intruzive. Noaptea, epuizat, nu mai poate menține această suprimare. Toate gândurile date la o parte în timpul zilei revin brusc, în valuri. Nu este o disfuncție, dimpotrivă, este exact ceea ce face orice creier uman când barierele de protecție cad.

Cercetările arată că somnul favorizează memoria pentru conținutul emoțional în detrimentul celui neutru. Creierul clasifică drept „urgente” tocmai momentele jenante sau conflictele nerezolvate. Prezentarea reușită de ieri nu primește aceeași atenție. Momentul stânjenitor de marți trecută, în schimb, da.

Privarea de somn perturbă amigdala, sistemul de alarmă al creierului. Creierul epuizat nu mai distinge între o amenințare reală și un inconvenient minor. Un e-mail uitat devine la fel de alarmant ca o urgență autentică. Creierul le tratează identic.

Fără distragerile zilei și fără energia de a le suprima, vechile răni și anxietățile actuale ies la suprafață. Discuțiile neterminate, deciziile amânate, conversațiile evitate și durerea neprocesată apar tocmai în acele ore. Telefonul folosit în aceste momente nu ajută. Doar amână procesarea inevitabilă.

Când intră creierul în modul de repetiție

Între 1 și 4 noaptea, creierul intră adesea în modul de repetiție. Repetă activ scenarii viitoare, de obicei în variantele cele mai sumbre. Este un mecanism de supraviețuire străvechi, dar creierul obosit nu poate evalua corect probabilitatea. O conversație dificilă de mâine devine catastrofă. O neînțelegere minoră, sfârșitul unei relații.

Creierul folosește acest timp pentru a integra experiențele emoționale. Uneori procesul necesită participare conștientă. În loc să lupți cu gândurile, încearcă să notezi câteva propoziții într-un jurnal. Să numești ceea ce apare la suprafață poate fi suficient. Creierul își finalizează procesarea și revine la somn.

Acele ore nu sunt o tortură aleatorie. Sunt ferestre către procesarea emoțională de care mintea ta are nevoie, dar nu o poate realiza în timpul zilelor aglomerate.

A visat că era urmărită de o bandă de hoți. Când s-a trezit și-a dat seama că are nevoie de operație. Gestul pe care l-a făcut tânăra în somn

Ce se întâmplă dacă bei prea multă cafea? Limita zilnică explicată de un cardiolog

