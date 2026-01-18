Prima pagină » Actualitate » Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro

Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro

18 ian. 2026, 19:03, Actualitate
Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro

Clujul rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro. La mică distanță se află Bucureștiul, în ciuda scumpirilor la locuințe cu aproape 20%, precedat de Craiova și Timișoara.

La polul opus este Iași și Sibiu, în cele două orașe prețul metrului pătrat este de aproximativ 1.900 de euro, potrivit Antena 3.

Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente

Prețurile la apartamentele noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe, potrivit anunțurilor proprietarilor de pe platforma de vânzare Storia, cea mai vizitată din domeniul imobiliarelor din România.

Specialiștii atrag atenția că nu există indici potrivit cărora prețurile la apartamente vor scădea în  2026, iar cererea rămâne constantă, deși cumpărătorii vor fi mai exigenți în alegerile lor.

Capitala a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), urmată de Craiova (creștere cu 18%) și Timișoara (creștere cu 12%).

Cel mai scump oraș din România, Cluj-Napoca

Clujul rămâne cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu cumulat de 3.228 euro/mp în decembrie 2025, cu 9,4% mai mare față de decembrie 2024.

Oradea a înregistrat în decembrie 2025 a patra cea mai mare creștere procentuală a prețului pe parcursul anului 2025 (+11%), însă chiar și în acest context rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară, cu un preț mediu cumulat de 1.851 euro/mp.

Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Brașov, oraș în care prețurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 euro/mp. Alte două orașe în care prețul mediu a depășit pragul simbolic de 2.000 euro/mp sunt Constanța (2.036 euro/mp, +6,5%) și Craiova (2.034 euro/mp, +18,5%).

Singurul mare oraș din România cu prețuri medii mai scăzute decât Oradea este Iași, acolo unde s-a înregistrat de altfel și cea mai redusă creștere procentuală, cu 2,9%, la 1.760 euro/mp.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
17:59
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
ECONOMIE Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări
17:44
Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări
SĂNĂTATE Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
17:44
Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
ȘTIINȚĂ Breaking news din preistorie: unde au descoperit cercetătorii că a apărut, de fapt, primul om modern
17:37
Breaking news din preistorie: unde au descoperit cercetătorii că a apărut, de fapt, primul om modern
INEDIT Nouă noi emoji-uri inspirate vor ajunge pe smartphone-ul tău în 2026, inclusiv o față mijită și o murătură. Ce semnificații neașteptate au
17:31
Nouă noi emoji-uri inspirate vor ajunge pe smartphone-ul tău în 2026, inclusiv o față mijită și o murătură. Ce semnificații neașteptate au
ANCHETĂ La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
17:29
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Ötzi Omul Ghețurilor era purtătorul celui mai răspândit virus din zilele noastre

Cele mai noi

Trimite acest link pe