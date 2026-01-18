Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro

Clujul rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro. La mică distanță se află Bucureștiul, în ciuda scumpirilor la locuințe cu aproape 20%, precedat de Craiova și Timișoara.

La polul opus este Iași și Sibiu, în cele două orașe prețul metrului pătrat este de aproximativ 1.900 de euro, potrivit Antena 3.

Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente

Prețurile la apartamentele noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe, potrivit anunțurilor proprietarilor de pe platforma de vânzare Storia, cea mai vizitată din domeniul imobiliarelor din România.

Specialiștii atrag atenția că nu există indici potrivit cărora prețurile la apartamente vor scădea în 2026, iar cererea rămâne constantă, deși cumpărătorii vor fi mai exigenți în alegerile lor.

Capitala a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), urmată de Craiova (creștere cu 18%) și Timișoara (creștere cu 12%).

Cel mai scump oraș din România, Cluj-Napoca

Clujul rămâne cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu cumulat de 3.228 euro/mp în decembrie 2025, cu 9,4% mai mare față de decembrie 2024.

Oradea a înregistrat în decembrie 2025 a patra cea mai mare creștere procentuală a prețului pe parcursul anului 2025 (+11%), însă chiar și în acest context rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară, cu un preț mediu cumulat de 1.851 euro/mp.

Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Brașov, oraș în care prețurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 euro/mp. Alte două orașe în care prețul mediu a depășit pragul simbolic de 2.000 euro/mp sunt Constanța (2.036 euro/mp, +6,5%) și Craiova (2.034 euro/mp, +18,5%).

Singurul mare oraș din România cu prețuri medii mai scăzute decât Oradea este Iași, acolo unde s-a înregistrat de altfel și cea mai redusă creștere procentuală, cu 2,9%, la 1.760 euro/mp.

