Care este pentru Mihaela Bilic „îmbucătura perfectă” de Sărbători

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, printr-o postare pe Facebook, care este pentru ea „îmbucătura perfectă” de Sărbători.
„Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas”, a afirmat celebrul medic nutriționist, oferind și câteva sfaturi în acest sens:
De asemenea, aceasta a precizat că proteinele cu legume reprezintă rețeta perfectă când vrem să mâncăm pe săturate și să nu ne îngrășăm, asocierea fiind valabilă și pentru masa de seară, pentru că proteinele din carne nu pot fi transformate în grăsime de depozit.
„Mergeți în multe vizite și sunteți obligați să mâncați mai mult decât de obicei? Friptura cu salată este soluția ideală! Și tot cu aceeași rețetă scăpați rapid de kilogramele în plus… dar nu acum, după sărbători!”, a încheiat ea.