Care este pentru Mihaela Bilic „îmbucătura perfectă” de Sărbători

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, printr-o postare pe Facebook, care este pentru ea „îmbucătura perfectă” de Sărbători.

„Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas”, a afirmat celebrul medic nutriționist, oferind și câteva sfaturi în acest sens:

Carnea friptă ține de foame, este un aliment antianemic și ajută la slăbit. Frăgezimea și gustul fripturii sunt influențate de gătit, dar și de gradul de împănare – grăsimea dă gust și savoare!

Evitați să țineți carnea pe foc până e bine făcută, la căldură proteinele se coagulează și se întăresc, iar friptura va fi greu de digerat. Conținutul de fier nu se modifică prin gătit, e același indiferent dacă friptura e în sânge sau bine făcută.

Cu ce se combină carnea și care e porția corectă? În carne avem 20-25% proteine, 5-20% grăsime și nici un strop de fibre sau carbohidrați.

Dacă vrem un meniu echilibrat, carnea se asociază cu o garnitură de tipul cartofi, orez, pâine sau mămăligă, alături de salată, legume sau o porție de murături. Farfuria ideală înseamnă jumătate legume, un sfert carne și un sfert făinoase.

Dacă țineți la siluetă în farfurie rămân doar carnea cu legume, făinoasele dispar!

De asemenea, aceasta a precizat că proteinele cu legume reprezintă rețeta perfectă când vrem să mâncăm pe săturate și să nu ne îngrășăm, asocierea fiind valabilă și pentru masa de seară, pentru că proteinele din carne nu pot fi transformate în grăsime de depozit.