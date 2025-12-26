Prima pagină » Actualitate » Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic

26 dec. 2025, 19:15, Actualitate
Cozonacul, un preparat preferat în perioada Crăciunului, este gustos, dar și periculos în același timp, când vine vorba de siluetă și indice glicemic. El se poate mânca și fără a avea anumite procese de conștiință, dacă se ține cont de câteva sfaturi. Astfel, nutriționistul Mihaela Bilic indică porția corectă și alimentul cu care se poate combina acest desert.

„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide. Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie, a explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic.

Astfel, nutriționistul a avertizat poate provoca arsuri și indigestie, în special dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor:

Așteptați până a doua zi. La 24 de ore de la dospit, drojdia își termină fermentația și nu mai arsuri”.

Iar dacă se alege varianta cu multă nucă, cacao și zahăr, se poate avea parte de o valoare calorică dublă, conform avertismentului nutriționistului.

„Nu e de mirare că panettone, cozonacul italian care înseamnă o cocă pufoasă cu stafide are sub 300 cal/100 g. La extrema cealaltă se află cozonacul austriac numit Rozen Krantz – are umplutura formată din unt și zahăr și înflorește la copt precum un trandafir, dar și caloriile sunt pe măsură”, a explicat Mihaela Bilic.

Despre porția corectă, Mihaela Bilic a explicat „o felie este suficientă”.

Puneți lângă ea o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători”, a explicat nutriționistul.

Amintim , pentru a se gestiona corect mesele de sărbătoare, trebuie conștientizat cel mai mare pericol nu îl reprezintă preparatele în sine, ci dezorganizarea și impulsivitatea.

Mediafax
