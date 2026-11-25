Președintele bielorus, Aleksandr Lukașenko, s-a declarat dispus să zboare împreună cu Volodimir Zelenski la Moscova și să îi „garanteze securitatea” în timpul unor eventuale negocieri cu Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina.

Într-un interviu acordat revistei franceze Le Point, liderul de la Minsk susține că este pregătit să îl însoțească personal pe președintele ucrainean în capitala Rusiei, unde cei trei lideri ar putea discuta condițiile pentru încetarea ostilităților, scrie Pravda.ua.

„Dacă Zelenski doreşte, să vină la Moscova! Zelenski şi cu mine ne-am putea urca într-un avion şi am putea zbura la Moscova. În doi, eu fiind garantul securităţii sale şi al tuturor celorlalte aspecte. Aş putea să mă aşez alături de el, să zburăm la Moscova, să ne aşezăm la masă şi să discutăm”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

Președintele Belarusului, stat subordonat total Rusiei, a lansat și un avertisment la adresa omologului său ucrainean, în eventualitatea în care propunerea ar fi respinsă.

„Dacă nu acceptă, să continue războiul, să plece el însuşi pe front cu un kalaşnikov şi să lupte. Războiul este în desfăşurare, trebuie oprit”, a adăugat Lukașenko.

Lukașenko vrea negocieri între Rusia, Ucraina și Belarus, fără implicarea europenilor

Aflat la putere din 1994, Lukașenko a permis Rusiei să utilizeze teritoriul Belarusului pentru lansarea invaziei împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Amintim că Belarusul este un stat complet dependent economic și politic de Kremlin, Belarusul găzduind pe teritoriul său arme nucleare rusești.

Tot în interviul acordat publicației franceze, Lukașenko a susținut că negocierile directe între Moscova, Kiev și Minsk ar putea conduce mai repede la încheierea războiului decât discuțiile la care participă și reprezentanții statelor europene.

„Oricum, depinde de noi trei să stabilim care va fi viitorul nostru, cel al Ucrainei, al Belarusului şi al RusieiAici, în această regiune, cele trei principale popoare slave vor decide, istoric şi astăzi, modul în care vor trăi mâine. (…) Sunt sigur de asta, ne-am pune de acord mai repede decât cu voi asupra încheierii acestui război, asupra viitorului, asupra organizării”, a afirmat liderul belarus.

Lukașenko susține că Rusia are „inițiativa” pe câmpul de luptă

În ultimele luni, autoritățile de la Kiev au avertizat Belarusul împotriva unei implicări mai profunde în conflict. Lukașenko susține însă că țara sa nu va fi atrasă în război și afirmă că Vladimir Putin deține inițiativa militară.

„Din punct de vedere militar, el câştigă. (…) Treptat, Rusia avansează, încet. Oamenii mor, dar acesta este războiul. Avansează treptat”, a declarat președintele bielorus.

Propunerea liderului de la Minsk vine după negocierile dintre Rusia și Ucraina, desfășurate la jumătatea lunii noiembrie, la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, Washingtonul a cerut atunci, pentru prima dată, Ucrainei să accepte cedarea unor teritorii către Rusia în schimbul aderării la NATO.