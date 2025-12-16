Care este viteza corectă în localități, 50 sau 70 km/h. Excepțiile de la lege

Majoritatea șoferilor cunosc regula de bază că în localități se circulă cu maximum 50 km/h. În ultimii ani au apărut și anumite excepții importante care au generat confuzie în rândul șoferilor. Mai exact, faptul că este legal să mergi cu 70 km/h în localitate, dar doar în anumite condiții strict stabilite de lege.

Când pot șoferii să circule cu 70 km/h în localitate

În România există 88 de localități cu sectoare de drum unde limita de viteză a fost majorată de la 50 km/h la 70 de km/h. Ele se adaugă treptat pe lista sectoarelor de drum unde se poate circula și cu mai mult de 50 km/h, în urma unor analize realizate de autorități, iar scopul principal este de a fluidiza traficul pe drumurile naționale care traversează localitățile mai mari sau cele intens circulate.

Creșterea acestei limite nu este una majoră, dar pentru șoferi poate să facă diferența între un trafic sufocant și unul cursiv. Cei care tranzitează aceste localități pot să iasă mai repede din zonele urbane, fără să încalce legea, atâta timp cât respectă semnalizarea rutieră.

Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române precizează că această limită superioară este valabilă doar pentru autovehiculele din categoriile A și B, adică motociclete și autoturisme. Camioanele, autobuzele sau alte vehicule de mare tonaj rămân supuse unor limite care sunt diferite și se stabilesc separat.

Localitățile unde s-a introdus limita de 70 km/h sunt identificate prin indicatoare rutiere. Există și o listă oficială care cuprinde drumurile naționale care traversează aceste localități, pozițiile kilometrice exacte unde se aplică noul regim de viteză, precum și limitele vechi și cele actuale.

Ce prevede, de fapt, legea

Codul Rutier stabilește clar că viteza maximă care este admisă în localități este de 50 km/h. Regula aceasta rămâne valabilă peste tot, în lipsa unor indicatoare care să arate altceva, totuși prevede și câteva excepții enumerate mai sus.