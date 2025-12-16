A apărut raportul CSAT din 2024 despre anularea alegerilor. Ce scrie în el

Raportul Consiliului Suprem de Apărare al Țării, aprobat în perioada în care Ilie Bolojan era președinte interimar, arată că anul electoral 2024 a adus riscuri serioase pentru procesul democratic din România, venite în special din partea Moscovei. Potrivit raportului, un candidat la alegerile prezidențiale ar fi beneficiat de o expunere mult mai mare decât ceilalți, ca urmare a unui tratament preferențial acordat de TikTok. Tot în document scrie că tentativele de influență din exterior și campaniile de manipulare au fost motive importante care au dus la anularea alegerilor.

Documentele prezentate în ședință arată că România, mai ales în contextul alegerilor, a devenit o țintă pentru acțiuni ostile din partea unor actori statali și non-statali, în special Federația Rusă. Scopul acestor acțiuni ar fi fost influențarea opiniei publice și slăbirea coeziunii sociale.

„Din analiza documentelor a reieșit, totodată, că, prin încălcarea legislației electorale, un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe care platforma TikTok l-a acordat acestuia prin faptul că nu l-a marcat drept candidat politic, respectiv fără a-i cere obligația de a marca materialele electorale de tip video cu codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator, obligate impusă prin legislația electorală. Astfel, vizibilitatea candidatului respectiv a crescut semnificativ in raport cu ceilalți candidați care au fost recunoscuți de algoritmii TikTok drept candidați la alegerile prezidențiale, iar conținutul promovat de acestia a fost filtrat masiv, diminuând exponențial vizibilitatea acestora la nivelul utilizatorilor platformelor. Acest tratament preferențial a fost potențat cu nerespectarea de către TikTok a Deciziei Biroului Electoral Central, care a constatat că, în fapt, compania chineză, contrar celor comunicate în mod oficial autorităților române, nu a implementat sub niciun aspect prevederile Deciziei BEC. Din această perspectivă, CSAT a luat act de faptul că, în mod cert, rețeaua de socializare TikTok, prin neimplementarea Deciziei BEC, nu a respectat normele legale care reglementează desfășurarea procesului electoral, cu impact asupra rezultatului final al

acestuia. În acest sens, membrii Consiliului au cert autorităților cu atribuții în domeniul securității naționale, celor cu atribuții în buna desfășurare a procesului electoral, precum și organelor de urmărire penală să întreprindă de urgență demersurile necesare, conform competențelor legale, pentru clarificarea aspectelor prezentate în ședința CSAT”, se arată în raport.

„Rețelele sociale au fost folosite intens de Rusia”

Documentul arată că, în ultimii ani, au crescut acțiunile unor grupuri care încearcă să atace sisteme informatice, să fure date sau să blocheze funcționarea unor servicii importante ale statului. Aceste activități sunt văzute ca un pericol direct pentru siguranța României.

Un punct central al documentului se referă la rețelele sociale. CSAT spune că acestea au fost folosite intens de Rusia pentru a răspândi mesaje menite să influențeze opinia publică. Scopul acestor mesaje ar fi fost să creeze tensiuni în societate sau să amplifice neînțelegerile deja existente.

În mod clar, raportul menționează că, în perioada alegerilor, a crescut interesul Moscovei de a influența modul în care românii văd realitatea politică. Astfel de acțiuni pot afecta încrederea oamenilor în alegeri și în instituțiile statului.

Documentul mai arată că anul 2024 a fost unul special, cu alegeri organizate în foarte multe țări din lume. Acest lucru a făcut ca tentativele de manipulare și dezinformare să fie mai frecvente și mai intense, inclusiv în România.

Hotărârea CSAT din 28 noiembrie 2024, trimisă autorităților de urgență

În urma acestor constatări, CSAT a cerut instituțiilor responsabile de securitatea națională, organizarea alegerilor și aplicarea legii să facă verificări urgente și să clarifice impactul acestor situații asupra rezultatului final al alegerilor.

