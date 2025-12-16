Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun

Ne apropiem cu pași repezi spre Crăciun, iar mulți gospodari au început, deja, cumpărăturile pentru aceste sărbători. Lista de cumpărături este pregătită, iar clienții au luat cu asalt o parte dintre centrele comerciale. În unele cazuri, în schimb, prețurile sunt de infarct. Iată mai jos, în articol, cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun.

Te pregătești de cumpărăturile specifice sărbătorilor de iarnă? În anumite supermarketuri din România, prețurile anumitor alimente au crescut considerabil. Deși masa festivă de Crăciun și de Revelion ar trebui să fie bogată cu preparate inedite, tradiționale, prețurile rămân, în continuare, destul de ridicate, iar unii dintre consumatori iau în considerare alternative.

Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România

Printre „vedetele” culinare se află și carnea de porc, precum și cea de pui sau vită. Inspectorii ANSVSA au explicat clar ce ar trebui să faci, dacă cumperi carne de porc (vezi aici).

Pulpa de porc românească se vinde la aproximativ 15 lei/kg, într-un anumite supermarket din România. Pentru mulți cumpărători, prețul este considerat unul accesibil. În funcție de greutate, produsul poate costa și 230 de lei.

„Carne de porc românească pentru toate buzunarele! Pulpă de porc la 15 lei/kg!!! #APC #De35AniSuntemAici #carneporc #plupaporc #Crăciun #sărbători”, notează Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România pe Facebook.

De asemenea, mijlocul de porc costă 15,90 lei per kilogram, iar o porție de 250 de grame de jumărele crocante costă 15.99 de lei. Prețul per kilogram este de 63.96 de lei, așa cum arată Asociația pe Facebook.

