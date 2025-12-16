Un bihorean și-a împodobit Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun: „Costă mai mult instalația decât cotețul”

Un tânăr din Bihor a decis să împodobească o Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun și a stârnit un val de reacții în mediul online, acolo unde a distribuit videoclipurile. În timp ce unii oameni l-au încurajat, alții au făcut numeroase glume pe seama mașinii împodobite.

În 2025 tot mai mulți internauți se gândesc să face videoclipuri care mai de care spectaculoase. După războiul luminițelor dintre două blocuri vecine din Capitală și apariția lui Moș Crăciun la Brașov, imediat după ce un locatar a decorat intrarea într-o scară de bloc, nici Bihorul nu se lasă mai prejos.

Un tânăr a decis să împodobească o Dacia 1310 cu peste 100 de beculețe de Crăciun. Bărbatul a lipit instalația de mașină, a pornit-o și a plecat cu ea la plimbare prin Oradea, spre bucuria și încântarea localnicilor.

Cum au reacționat oamenii la vederea mașinii

Momentele au fost filmate și distribuite masiv pe TikTok, acolo unde s-au viralizat imediat. Internauții au reacționat cu sute de comentarii la cele două videoclipuri postate în mediul online.

„Costă mai mult instalația decât cotețul”, a scria cineva în glumă. „Când mă grăbesc, las BMW-ul acasă și iau Dacia”, a mai fost unul dintre comentarii. „Foarte frumos, dar mai mult e amenda decât beculețele”, a mai scris o persoană.

Pe lângă comentariile răutăcioase, tânărul s-a bucurat și de foarte multe aprecieri și laude. Localnicii i-au transmis că l-au văzut prin oraș și chiar s-au bucurat de momentul special creat.

„Te pup frate, faină mașina”; „Superbă, dar si grijă că unii nu te iartă dacă te văd cu ea pe drum”; „Te pup frate, să mai mergi cu ea seara pe lângă Lotus pentru că vibe-ul e nebunie”; „V-am văzut în centru”,„E tare rău, o ador”, sunt doar câteva dintre mesajele de susținere pe care le-a primit tânărul.

Ce amenzi riscă șoferii care pun luminițe pe mașini

Codul Rutier interzice luminile neautorizate pe mașini, așadar, șoferii care recurg la astfel de gesturi pot fi aspru sancționați. Un șofer din Vâlcea a primit o amendă de 1.320 de lei după ce a circulat cu un BMW decorat cu LED-uri neomologate pe DN 67 C Rânca, pe 23 noiembrie 2024.

