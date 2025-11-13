Care sunt MESERIILE de unde poți ieși la pensie mai devreme, fără penalizări. Totuși, sunt anumite condiții de îndeplinit

Noua lege a pensiilor permite retragerea anticipată din câmpul munci, fără penalizări, pentru cei care au realizat stagiul complet de cotizare și au lucrat în condiții speciale sau deosebite, recunoscând efortul depus în activități cu risc ridicat.

Această facilitate este valabilă pentru cei care au desfășurat activități în domenii precum mineritul, metalurgia, construcțiile, industria de armament, producția de energie electrică sau transporturile feroviare.

În toate aceste sectoare, legea prevede că vârsta standard de pensionare poate fi redusă proporțional cu perioada efectivă lucrată în condiții speciale sau deosebite.

De exemplu, minerii care au lucrat cel puțin jumătate din timpul de muncă în subteran, personalul navigant din aviația civilă, angajații din termocentralele pe bază de cărbune sau lucrătorii implicați direct în exploatarea și prelucrarea materiilor prime nucleare pot ieși la pensie mai devreme.

De asemenea, reduceri similare se aplică și celor din construcția de nave, turnătorii, forje grele ori activități artistice, potrivit Digi 24.

Legea oferă avantaje și pentru alte categorii de persoane: femeile care au crescut sau adoptat copii, persoanele cu handicap sau nevăzătorii cu deficiență gravă pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, în funcție de durata și gradul de handicap.

Fără penalizări pentru cei cu stagiu complet de cotizare

Un alt aspect important este recunoașterea perioadelor necontributive, care pot înlocui anii de contribuție necesari pentru obținerea pensiei, însă se adaugă la vechimea totală atunci când se calculează dreptul de pensionare.

Potrivit Casei de Pensii a Municipiului București, românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și încă cinci ani suplimentari, contributivi sau necontributivi, pot solicita pensionarea cu până la cinci ani mai devreme față de vârsta standard, fără să li se aplice penalizări.