Prima pagină » Actualitate » Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească

Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească

01 nov. 2025, 11:58, Actualitate
Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească
Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare / foto: Shutterstock

Unii dintre cetățenii români au posibilitatea să iasă mai devreme la pensie, chiar și fără penalizare. Însă, pentru a beneficia de pensionarea fără penalizări, aceștia trebuie să îndeplinească o serie de criterii, așa cum arată legea.

Pentru a putea ieși la pensie mai devreme, chiar și fără penalizări, cetățenii români trebui să îndeplinească o serie de condiții stabilite prin legislația nouă a pensiilor. Accentul este pus atât pe perioadele de contributivitate, cât și pe cele necontributive. La momentul actual, în România, vârsta de pensionare în cazul persoanelor de sex feminin este de 63 de ani. În cazul lor, există posibilitatea să iasă la pensie mai devreme cu 5 ani (58 de ani).

Cum ieși la pensie anticipat, fără să fii penalizat

Pe de altă parte, începând cu anul 2030, vârsta de pensionare a femeilor va crește treptat, cu câte o lună la fiecare 2 luni calendaristice. În anul 2035, vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 65 de ani. Anexa nr. 5 – Vârste standard de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare contributive poate fi descărcată AICI. Documentul a fost încărcat pe site-ul oficial al CNPP, data ultimei modificări fiind septembrie 2024.

Anexa nr. 5 Vârste standard de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare contributive – Femei / sursă: document descărcat din site-ul CNPP

Anexa nr. 5 Vârste standard de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare contributive – Femei / sursă: document descărcat din site-ul CNPP

În condițiile în care stagiul minim este situat la 40 de ani, cu 35 de ani de contributivitate și 5 ani cu perioade asimilate/necontributive, atunci ai posibilitatea să ieși anticipat la pensie, fără penalizare. Specialiștii în domeniu susțin că la această categorie se vor încadra mulți „decreței”.

Cum se calculează cuantului pensiei anticipate: diminuarea pensiei pentru limită de vârstă, în funcție de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5, precum și de numărul de luni cu care a fost redusă vârsta standard de pensionare. Detaliile sunt specificate și de CNPP, pe site, astfel:

„Cuantumul pensiei anticipată se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 4”, arată CNPP.

Cum se calculează cuantumul pensiei anticipate / CNPP

De asemenea, persoanele de sex feminin care au stagiul complet de cotizare contributiv, dar care au devenit mamei și au crescut copii până la vârsta de 16 ani au posibilitatea să li se reducă vârsta de pensionare cu 6 luni pentru fiecare copil. Reducerea maximă este de 3 ani și 6 luni.

Ce să conțină dosarul pentru pensia anticipată

Casa Națională de Pensii Publică a încărcat pe site lista cu actele necesare pentru pensia anticipată.

  1. cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 4 la norme);
  2. carnetul de muncă, în original şi copie;
  3. carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP, în original şi copie;
  4. carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original şi copie;
  5. carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original şi copie;
  6. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
  7. actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie, în original şi copie;
  8. livretul militar, în original şi copie;
  9. diploma de absolvire a învăţământului universitar însoţită de foaia matricolă sau de adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, în original şi copie;
  10. dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
  11. adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
  12. adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale, în original;
  13. adeverinţă privind venitul brut realizat (anexa nr. 6 la lege);
  14. certificat de naştere copil, în original şi copie;
  15. hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviinţat adopţia, în original şi copie;
  16. procura specială, pentru mandatar, în original şi copie;
  17. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  18. adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, în original;
  19. declaraţie pe propria răspundere pentru determinarea locului de şedere obişnuită (anexa nr. 5 la norme);
  20. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Autorul recomandă:

Pensia medie pe care o vor încasa pensionarii români până în 2044. Cât vor crește veniturile

50 de lei mai puțin la pensie pentru acești 1.000.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările

Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

INEDIT Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
13:12
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
NEWS ALERT O nouă explozie din cauza gazelor s-a produs într-un bloc din România. Deflagrația a fost urmată de incendiu
13:11
O nouă explozie din cauza gazelor s-a produs într-un bloc din România. Deflagrația a fost urmată de incendiu
POLITICĂ George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk
12:52
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk
INEDIT Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”
12:29
Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”
COMERȚ ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025. La ce trebuie să fiți atenți
12:14
ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025. La ce trebuie să fiți atenți
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Dificultățile financiare ale părinților pot afecta abilitățile sociale ale copiilor, arată un nou studiu
HOROSCOP Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate
12:39
Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate
VIDEO A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
12:30
A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
SĂNĂTATE Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
12:12
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”
12:00
Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”
EXTERNE Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela
11:56
Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela
CREDINȚĂ Pelerinajul la Catedrala Mântuirii continuă. Aproape 200.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar
11:41
Pelerinajul la Catedrala Mântuirii continuă. Aproape 200.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar