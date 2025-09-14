Prima pagină » Actualitate » Care sunt regulile ce trebuie respectate, când construiești sau repari un GARD. Legea este clară chiar și pentru înălțime, indiferent de zonă

14 sept. 2025, 15:41, Actualitate
Când vine vorba de construirea sau repararea unui gard, există niște reguli clare care trebuie respectate.

Astfel, dacă ți-ai cumpărat un teren si vrei să construiești un gard sau ai deja o casă și vrei să faci câteva reparații, este bine să știi ce spune legea, care se referă la înălțime și nu numai.

Codul Civil spune clar, indiferent de zona în care locuiești, că gardul care desparte două proprietăți nu trebuie să fie prea înalt, mai exact nu trebuie să priveze vecinul de lumină. De asemenea, construcția trebuie să respecte și intimitatea celor doi proprietari.

De altfel, au existat multe cazuri în care unii vecini s-au certat din cauza unui gard. Unii au fost revoltați că nu a fost respectată distanța, alții s-au plâns că gardul le face umbră în curte.

Codul Civil prevedea ca înălțimea maximă a unui gard între vecini să nu depășească 2 metri, scrie Fanatik.

„Înălțimea gardului dintre vecini este de maximum 2 metri cu derogările de rigoare. Un gard despărțitor între vecini nu trebuie să încalce nici dreptul la proprietate și posesie al vecinului și nici nu trebuie să fie amplasat doar pe o singură parte a unei proprietăți și în același timp trebuie să permită și scurgerea apei de pe el, pe ambele fonduri de proprietate”, Conform Codului Civil.

Referitor la un gard natural, de exemplu format din pomi, adică acea situație în care vecinii vor să planteze ceva și nu să construiască, există și în acest caz reguli clare.

Mai exact, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar.

Ce riscă proprietarii care nu respectă legea

„În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său”, se arată în art. 613 din Codul Civil.

Mai mult, gardul trebuie construit de către ambii vecini. Conform articolului 66 din Codul Civil, lucrurile sunt clare. Mai departe, în lege scrie că vecinul care nu a contribuit la realizarea acelei despărțituri comune poate dobândi un drept de coproprietate asupra acesteia.

Însă, acesta trebuie să plătească jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi manoperei folosite, iar în anumite cazuri trebuie plătită și jumătate din valoarea terenului pe care a fost construită despărțitura.

