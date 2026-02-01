Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici la Australian Open. Devine cel mai tânăr jucător care câștigă cele 4 turnee de Grand Slam, la 22 de ani

Carlos Alcaraz devine cel mai tânăr jucător care câștigă cele 4 turnee de Grand Slam, după ce l-a bătut pe Djokovici la Australian Open. Are 22 de ani, iar Djokovic aproape 39.

De asemenea, Alcaraz este primul care îl bate pe Djokovic în finala Australian Open. Sârbul a mai jucat 10 finale înainte și le-a câștigat pe toate. Pe de altă parte, Australian Open este singurul turneu de Grand Slam pe care Alcaraz nu îl câștigase.

La doar 22 de ani, devine astfel cel mai tânăr jucător care obține „Career Grand Slam”, adică troful la fiecare dintre cele mai mari turnee din lume.

Cum s-a desfășurat meciul

La ora 11:00, Djokovic menținea ritmul și avea 5-2 în fața lui Alcaraz! Ibericul a servit pentru a rămâne în primul set.

Primul break al finalei i-a aparțiut lui Novak Djokovic! Sârbul a evoluat la același nivel ridicat arătat în meciul cu Jannik Sinner și îl pune în dificultate pe Carlos Alcaraz încă din startul partidei: 3-1!

Câștigătorul de la Australian Open va încasa un cec de 2,78 milioane de dolari, dar finala dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz are o miză care depășește cu mult orice recompensă financiară. Novak Djokovic (38 de ani) luptă pentru titlul de Grand Slam cu numărul 25, putând deveni primul jucător din istoria tenisului, masculin sau feminin, care atinge această bornă.

La ora actuală, el se află la egalitate cu australianca Margaret Court, ambii deținând 24 de trofee majore. Totodată, Novak se află la un pas de a deveni cel mai în vârstă câștigător de Grand Slam, record care este deținut în prezent de australianul Ken Rosewall (a triumfat la 37 de ani într-un Grand Slam.

Dacă Djokovic nu a pierdut nicio finală din cele 10 jucate până acum la Australian Open, Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, joacă în premieră un meci cu trofeul pe masă la Melbourne.

sursă foto: Australian Open/Facebook