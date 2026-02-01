Prima pagină » Actualitate » Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici la Australian Open. Devine cel mai tânăr jucător care câștigă cele 4 turnee de Grand Slam, la 22 de ani

Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici la Australian Open. Devine cel mai tânăr jucător care câștigă cele 4 turnee de Grand Slam, la 22 de ani

01 feb. 2026, 13:49, Actualitate
Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici la Australian Open. Devine cel mai tânăr jucător care câștigă cele 4 turnee de Grand Slam, la 22 de ani
Galerie Foto 3

Carlos Alcaraz  devine cel mai tânăr jucător care câștigă cele 4 turnee de Grand Slam, după ce l-a bătut pe Djokovici la Australian Open. Are 22 de ani, iar Djokovic aproape 39.

De asemenea, Alcaraz este primul care îl bate pe Djokovic în finala Australian Open. Sârbul a mai jucat 10 finale înainte și le-a câștigat pe toate. Pe de altă parte, Australian Open este singurul turneu de Grand Slam pe care Alcaraz nu îl câștigase.
La doar 22 de ani, devine astfel cel mai tânăr jucător care obține „Career Grand Slam”, adică troful la fiecare dintre cele mai mari turnee din lume.

Cum s-a desfășurat meciul

La ora 11:00, Djokovic menținea ritmul și avea 5-2 în fața lui Alcaraz! Ibericul a servit pentru a rămâne în primul set.

Primul break al finalei i-a aparțiut lui Novak Djokovic! Sârbul a evoluat la același nivel ridicat arătat în meciul cu Jannik Sinner și îl pune în dificultate pe Carlos Alcaraz încă din startul partidei: 3-1!

Câștigătorul de la Australian Open va încasa un cec de 2,78 milioane de dolari, dar finala dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz are o miză care depășește cu mult orice recompensă financiară. Novak Djokovic (38 de ani) luptă pentru titlul de Grand Slam cu numărul 25, putând deveni primul jucător din istoria tenisului, masculin sau feminin, care atinge această bornă.

La ora actuală, el se află la egalitate cu australianca Margaret Court, ambii deținând 24 de trofee majore. Totodată, Novak se află la un pas de a deveni cel mai în vârstă câștigător de Grand Slam, record care este deținut în prezent de australianul Ken Rosewall (a triumfat la 37 de ani într-un Grand Slam.

Dacă Djokovic nu a pierdut nicio finală din cele 10 jucate până acum la Australian Open, Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, joacă în premieră un meci cu trofeul pe masă la Melbourne.

sursă foto: Australian Open/Facebook

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
„Să nu ne mire ce va urma”. Un analist explică criza profundă de încredere în instituțiile politice. Parlamentul, la cote minime
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Hans cel Deștept: Povestea calului despre care cercetătorii au crezut că înțelege limba germană și matematica
SPORT Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
14:52
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
SPORT Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
14:40
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
CONTROVERSĂ De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
14:36
De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
13:59
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
PROTEST Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
13:49
Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
SPORT Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean
13:26
Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean

Cele mai noi

Trimite acest link pe