CASA ALBĂ și-a lansat contul oficial de TikTok. „Bun venit în epoca de aur a Americii”

Casa Albă și-a lansat contul oficial de TikTok, într-un moment în care rețeaua socială rămâne sub amenințarea unei interdicții în Statele Unite, dacă proprietarul său chinez nu cedează controlul companiei, relatează Reuters.

Pentru prima sa postare pe rețeaua socială, contul oficial al Casei Albe a distribuit un videoclip de 27 de secunde care prezintă clipuri cu președintele american.

„America s-a întors!”

Mesajele care însoțesc filmarea sunt: „America s-a ÎNTORS! Ce este nou pe TikTok?”. „Bun venit în epoca de aur a Americii”, se mai arată în descrierea contului.

La trei ore după postarea videoclipului, contul oficial al Casei Albe avea peste 25.000 de abonați. Contul personal al lui Donald Trump are peste 110 milioane, deși președintele nu a mai postat pe TikTok din 5 noiembrie 2024, ziua alegerilor prezidențiale din SUA.

TikTok este deținută de compania chineză ByteDance. Conform unei legi adoptate de Congresul american în 2024, rețeaua socială rămâne sub interdicție în Statele Unite, dacă proprietarul nu renunță la control.

Atât aleșii republicani, cât și cei democrați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea datelor de către China sau la încercarea de a influența opinia americană, notează AFP.

