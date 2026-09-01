Dosar de pensie 2026 | Lista completă a actelor necesare + pe ce dată trebuie depuse. Te învățăm să te pensionezi, pas cu pas.

Dosar de pensie 2026

Românii care vor să se pensioneze trebuie să îndeplinească mai multe condiții și să depună documentele necesare, scrie newsweek.ro. Actele diferă în funcție de tipul pensiei solicitate.

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Pensia pentru limită de vârstă: condiții de acordare și depunerea cererii

Pensia pentru limită de vârstă reprezintă principalul tip de pensie acordat în cadrul sistemului public de pensii. Aceasta poate fi obținută numai de persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv.

Legislația permite, totodată, persoanelor care au îndeplinit condițiile de pensionare să își continue activitatea profesională până la vârsta de 70 de ani, în condițiile stabilite de lege și cu acordul anual al angajatorului.

Cine poate beneficia de pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care, la data pensionării, îndeplinesc simultan condițiile referitoare la vârsta standard de pensionare și la stagiul minim de cotizare contributiv.

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc aceste condiții pot opta fie pentru pensionare, fie pentru continuarea activității profesionale, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în timp ce stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani pentru ambele categorii.

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de CNPP, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și, în mod gradual, va ajunge la 65 de ani și pentru femei.

În cazul femeilor, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv cresc treptat în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2035.

Astfel, în această perioadă:

vârsta standard de pensionare crește de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani;

stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Cum se depune cererea de pensionare

Cererea de pensionare, însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, trebuie depusă personal de titularul dreptului sau de reprezentantul legal al acestuia.

Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază teritorială își are domiciliul titularul sau, după caz, reprezentantul său legal.

Pentru ca pensia pentru limită de vârstă să fie acordată începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, cererea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile calendaristice de la această dată.

În cazul în care cererea este depusă după expirarea termenului de 30 de zile, drepturile de pensie vor fi acordate începând cu data înregistrării cererii.

Documentele necesare pentru pensia pentru limită de vârstă

Pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă sunt necesare, după caz, următoarele documente:

• Cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 3 la norme.

• Carnetul de muncă, în original și copie.

• Carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, în original și copie.

• Carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original și copie.

• Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original și copie.

• Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată.

• Actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în original și copie.

• Livretul militar, în original și copie.

• Diploma de absolvire a învățământului universitar, însoțită de foaia matricolă sau de o adeverință din care să rezulte durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi, în original și copie.

• Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate.

• Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv ori individual de muncă, în original.

• Adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original.

• Adeverința privind venitul brut realizat, conform anexei nr. 6 la lege.

• Certificatul de naștere al copilului, în original și copie.

• Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviințat adopția, în original și copie.

• Adeverința eliberată de angajator sau angajatori din care să rezulte că solicitantul nu a optat pentru continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani, în original.

• Procura specială pentru mandatar, în original și copie.

• Actele pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii nr. 341/2004 privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare.

• Adeverința eliberată de angajatorul sau angajatorii la care solicitantul își desfășoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia sau acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, în original.

• Declarația pe propria răspundere pentru determinarea locului de ședere obișnuită, conform anexei nr. 5 la norme.

• Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Actele necesare pentru pensia anticipată

Pentru înscrierea la pensia anticipată sunt necesare, după caz, următoarele documente:

• Cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 4 la norme.

• Carnetul de muncă, în original și copie.

• Carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, în original și copie.

• Carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original și copie.

• Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original și copie.

• Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată.

• Actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în original și copie.

• Livretul militar, în original și copie.

• Diploma de absolvire a învățământului universitar, însoțită de foaia matricolă sau de o adeverință din care să rezulte durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi, în original și copie.

• Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate.

• Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv ori individual de muncă, în original.

• Adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original.

• Adeverința privind venitul brut realizat, conform anexei nr. 6 la lege.

• Certificatul de naștere al copilului, în original și copie.

• Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviințat adopția, în original și copie.

• Procura specială pentru mandatar, în original și copie.

• Actele pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

• Adeverința eliberată de angajatorul sau angajatorii la care solicitantul își desfășoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia sau acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, în original.

• Declarația pe propria răspundere pentru determinarea locului de ședere obișnuită, conform anexei nr. 5 la norme.

• Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Ce acte sunt necesare pentru pensia de invaliditate

Pentru înscrierea la pensia de invaliditate sunt necesare, după caz, următoarele documente:

• Cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 6.

• Carnetul de muncă, în original și copie.

• Carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, în original și copie.

• Carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original și copie.

• Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original și copie.

• Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată.

• Actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în original și copie.

• Livretul militar, în original și copie.

• Diploma de absolvire a învățământului universitar, însoțită de foaia matricolă sau de o adeverință din care să rezulte durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi, în original și copie.

• Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate.

• Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv ori individual de muncă, în original.

• Adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original.

• Adeverința privind venitul brut realizat, conform anexei nr. 6 la lege.

• Certificatul de naștere al copilului, în original și copie.

• Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviințat adopția, în original și copie.

• Procura specială pentru mandatar, în original și copie.

• Actele pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

• Adeverința eliberată de angajatorul sau angajatorii la care solicitantul își desfășoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia sau acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, în original.

• Declarația pe propria răspundere pentru determinarea locului de ședere obișnuită, conform anexei nr. 5 la norme.

• Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

• Decizia medicală asupra capacității de muncă, în original.

• Adeverința din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverința din care să rezulte data încetării calității de asigurat, în original.

• Copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în cazul unui accident de muncă.

• Copia fișei de declarare a cazului de boală profesională, avizată de direcția de sănătate publică, în cazul unei boli profesionale.

• Copia documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent care să ateste aplicarea legislației de securitate socială din România, dacă accidentul de muncă s-a produs într-un alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Elveției, Marii Britanii sau într-un stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securității sociale.

Actele necesare pentru pensia de urmaș

Pentru înscrierea la pensia de urmaș sunt necesare, după caz, următoarele documente:

• Cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 7 la norme.

• Certificatul de deces al susținătorului decedat, în original și copie.

• Actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz, în original și copie.

• Decizia medicală asupra capacității de muncă, în cazul în care titularul pensiei de urmaș este invalid, în original.

• Adeverința de studii, în cazul copiilor urmași cu vârsta de peste 16 ani, în original.

• Adeverința de studii tradusă și legalizată, în original, dacă studiile sunt urmate în străinătate.

• Actul doveditor al cauzei decesului, în copie, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

• Copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, dacă decesul a fost cauzat de un accident de muncă.

• Copia fișei de declarare a cazului de boală profesională, avizată de direcția de sănătate publică, și copia certificatului medical constatator al decesului, din care să rezulte că decesul a fost cauzat de o boală profesională.

• Copia documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent care să ateste aplicarea legislației de securitate socială din România, dacă accidentul de muncă s-a produs într-un alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Elveției, Marii Britanii sau într-un stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securității sociale.