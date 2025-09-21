Prima pagină » Actualitate » Jucătorii s-au trezit cu câștiguri FABULOASE: Aplicația Superbet a dat o eroare de 30 de milioane de euro

21 sept. 2025, 23:13, Actualitate
O eroare a aplicației Superbet a generat pentru jucători câștiguri pe bandă rulantă. Este vorba de o sumă de peste 30 de milioane de euro, așa cum a dezvăluit, în exclusivitate, ProSport. 

Compania de jocuri de noroc Superbet a încasat o lovitură de proporții, în numai câteva ore: din cauza unui „bug”, unul dintre jocurile de pe platforma respectivă a început să ofere câștiguri pe bandă rulantă, iar „gaura” a ajuns aproape imediat la o sumă absolut astronomică. ProSport a aflat că este vorba despre o sumă care depășește 30 de milioane de euro!

Totul s-a petrecut sâmbătă seara, când pe grupurile de discuții a apărut informația potrivit căreia jocul Fire Blaze Red Wizard, creat de firma Playtech, are o eroare și le oferă câștiguri garantate celor care mizează. Cu toate că nu se putea paria decât un leu pe fiecare mână, fiecare dintre acestea era câștigătoare.

„Bug” de peste 30.000.000 de euro pentru Superbet

Eroarea care a apărut în Fire Blaze Red Wizard le oferea, astfel, celor care pariază, câștiguri la fiecare mână. Informația s-a răspândit rapid printre pasionații de jocuri de noroc, care au luat cu asalt aplicația Superbet și au început să mizeze încontinuu.

Totul a început sâmbătă, în jurul orei 20:00, când jucătorii au luat cu asalt platforma și au jucat „cu două mâini”, având câștigurile, practic, garantate.

Oamenilor nu le venea să creadă că sumele se tot adună în cont, iar la un moment dat a apărut, pe grupurile de discuții, varianta potrivit căreia Superbet urmează să nu plătească aceste câștiguri, fiind evident pentru toată lumea că era vorba despre o eroare tehnică, și nu despre noroc.

Decizie fără precedent: Superbet a hotărât să plătească cei peste 30 de milioane de euro pierduți!

În prima fază, după câteva ore, Superbet a hotărât să blocheze 7.500 de conturi unde se înregistraseră câștiguri ca urmare a acestei erori. Ceilalți utilizatori au continuat să mizeze, și să câștige, încontinuu, până spre dimineață.

Văzând că eroarea persistă, pe de o parte s-au bucurat pentru că vedeau sumele din contul de pariuri cum cresc de la minut la minut, dar pe de altă parte au început să fie din ce în ce mai convinși că „munca” nu le va fi răsplătită.

Surpriză, însă. Conducerea Superbet a luat hotărârea să achite toate aceste câștiguri, chiar dacă ele au fost obținute din cauza unei erori a jocului creat de Playtech.

Astfel, când pariorii au încercat să își retragă câștigurile uriașe din conturi, au rămas cu gura căscată: banii au fost transferați în conturi, astfel că au devenit bani „reali”.

Reamintim că, potrivit informațiilor ProSport, „gaura” Superbet din cauza acestei erori tehnice a fost una colosală, în numai câteva ore: mai mult de 30.000.000 de euro!

