Prima pagină » Actualitate » Cât a ajuns să coste o garsonieră situată într-un bloc nou, în Cluj-Napoca. Suprafața utilă este de 32 mp și se află la etajul 5

21 feb. 2026, 09:55, Actualitate
Iată cât a ajuns să coste  o garsonieră situată într-un bloc nou, în Cluj-Napoca. Suprafața utilă este de 32 mp și se află la etajul 5, potrivit unui anunț de pe Storia.ro.

Conform anunțului, o garsonieră situată în cartierul Între Lacuri, din Cluj-Napoca, costă 130 000 €, adică 4 063 €/m².

În anunț este postată și o descriere.

„Apartament 1 cameră in cartierul Între Lacuri! Va propunem spre vanzare un apartament situat în bloc nou la etajul 5 din 5 pe strada Dunării. Apartamentul are o suprafață utila de 32 mp + terasa de 21 mp si este impartit în: -2 camere separatel: una figureaza ca si dormitor, iar a doua fiind birou dar se poate transforma și in camera pentru copil; -bucatarie; -baie; -hol.

Finisajele se evidentiaza prin: -geamuri cu tamplarie PVC; -usi interioare din lemn; -usa metalica la intrare; -gresie si faianta moderne în baie; -pereți vopsiti cu lavabil. În imediata apropiere regăsim: -Iulius Mall; -Leroy Merlin; -Kaufland; -Profi; -farmacii. Confortul termic e asigurat de centrala termică proprie. Este ideal atat pentru investiție cât și pentru un cuplu sau familie”.

Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă

