Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie

Președintele Donald Trump anunță că a semnat un document prin care instituie tarife vamale de 10% pentru toate țările, începând din 24 februarie. Măsura a fost adoptată după ce Curtea Supremă a blocat o parte din taxele anunțate anterior.

Donald Trump a anunțat că a semnat documentul prin care Statele Unite introduc tarife vamale globale de 10% pentru importurile din toate țările, măsura urmând să intre în vigoare pe 24 februarie. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj postat pe platforma sa de socializare, scrie BBC.

„Este marea mea onoare să fi semnat tocmai acum, din Biroul Oval, un Tarif Global de 10% pentru toate ţările, care va intra în vigoare aproape imediat”, a transmis Donald Trump pe Truth Social.

La scurt timp după acest mesaj, Casa Albă a publicat o fișă informativă în care precizează că președintele a semnat o proclamație „invocând autoritatea sa în temeiul secţiunii 122 din Legea Comerţului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”.

Curtea Supremă a SUA a anulat o parte din tarifele anunțate de Trump în 2025

Decizia vine într-un context juridic tensionat. Cu doar o zi înainte, Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit că o mare parte dintre tarifele vamale anunțate de Trump în aprilie 2025 sunt ilegale. Hotărârea a fost pronunțată la exact un an de la învestirea sa, iar reacția liderului de la Casa Albă nu a întârziat.

Donald Trump i-a criticat dur pe judecătorii Curții Supreme care i-au blocat utilizarea tarifelor vamale, numindu-i „o ruşine pentru naţiune”.

„Membrii Curții Supreme care au votat împotriva metodei noastre foarte acceptabile și adecvate de TARIFE ar trebui să le fie rușine. Decizia lor a fost ridicolă, dar acum începe procesul de ajustare și vom face tot posibilul pentru a încasa și mai mulți bani decât înainte!”, a scris Trump pe Truth Social.

Ce stipulează secțiunea 122 din Legea Comerţului din 1974 a SUA

Potrivit legislației invocate, Secţiunea 122 îi permite președintelui să adopte măsuri, inclusiv o suprataxă temporară la import, atunci când este necesar pentru a aborda „deficite mari şi grave ale balanţei de plăţi ale Statelor Unite” sau alte situații considerate probleme fundamentale ale plăților internaționale. Această prevedere nu a mai fost utilizată până acum, iar instanțele americane nu au interpretat încă formularea sa.

Legea impune însă limite clare: tarifele pot fi aplicate pentru o perioadă de maximum 150 de zile și nu pot depăși pragul de 15%.

Casa Albă a precizat că țări precum Canada și Mexic vor fi exceptate de la noua taxă temporară, în conformitate cu pactul comercial nord-american. De asemenea, vor fi exceptate anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, dar și mineralele critice.

