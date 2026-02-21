Prețurile țițeiului au fluctuat în ultimele zile, odată cu apariția unor informații despre potențiale atacuri militare împotriva Iranului, după ce o a doua rundă de discuții indirecte între reprezentanții SUA și Iran s-a încheiat pe 17 februarie fără a rezolva disputele subiacente.
Republica Islamică se confruntă cu o vulnerabilitate fără precedent în urma loviturilor provocate de Israel – în luna iunie a anului 2025 -, inclusiv degradarea capacităților Hezbollah și, mai recent, cel mai mare val de tulburări antiguvernamentale din istoria sa de 47 de ani.
„Între timp, Trump escaladează public retorica prin adunarea unor resurse militare semnificative în regiune, presând Teheranul să accepte cerințele SUA și amenințându-l personal pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Prin urmare, dacă ostilitățile se reiau cu Statele Unite sau Israel, Iranul ar putea percepe într-adevăr o amenințare existențială, punând în joc contraamenințarea sa la adresa aprovizionării regionale cu petrol”, notează Clayton Seigle, cercetător senior în cadrul Programului de Securitate Energetică și Schimbări Climatice de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și care deține Catedra James R. Schlesinger în Energie și Geopolitică.
Șase state producătoare de petrol din Golful Persic din Orientul Mijlociu depind de accesul maritim neîngrădit prin Strâmtoarea Hormuz pentru a ajunge pe piețele mondiale.
Aceasta ar putea lua forma blocării sau confiscării insulei Kharg, principala instalație pentru încărcarea petrolului iranian pe nave, și confiscarea navelor petroliere care transportă țiței iranian.
Primele de asigurare și de risc de război ar putea menține prețurile ridicate mai mult timp decât orice întrerupere fizică a aprovizionării.
Această campanie ar viza probabil fluxurile de export din Golf care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în care rutele de transport maritim de intrare și ieșire au doar trei kilometri lățime.
Iranul ar putea încerca să devieze sau să preia controlul asupra petrolierelor sau să le atace direct folosind ambarcațiuni de atac rapide, drone, rachete antinavă sau mine navale. Până la 18 milioane de barili pe zi (mb/d) – poate mult mai puțin – de țiței non-iranian și produse petroliere rafinate ar putea fi reduse sau oprite temporar.
La fel ca în Scenariul 1, acest lanț de evenimente este reversibil.
„Teheranul și-ar putea anula activitățile perturbatoare în orice moment, sau forțele globale le-ar putea înăbuși încercările de întrerupere, permițând volumelor de export din Golf să își revină”, explică Clayton Seigle.
În acest scenariu, forțele aeriene și navale ar ataca insula Kharg și liniile sale de aprovizionare, platformele de producție offshore și (mai puțin probabil) rafinăriile de petrol ale Iranului.
Terminalul de export al Iranului de pe insula Kharg reprezintă aproape tot volumul mediu de export de 1,6 mb/z.
Kharg ar putea fi scos din funcțiune în mai multe moduri, inclusiv dezactivarea sau distrugerea echipamentelor de încărcare a navelor (furtunuri, pompe și echipamente de conectare), deteriorarea rezervoarelor de stocare a petrolului sau întreruperea fluxului de petrol care ajunge la Kharg prin conducte submarine.
– (1) deteriorarea sau distrugerea infrastructurii iraniene ar putea ține barilii în afara pieței pentru o perioadă lungă de timp (potențial compensată de activarea capacității de producție neutilizate a OPEC)
– (2) anticiparea unei noi escaladări din partea Iranului cu ceva similar Scenariului 4 (descris mai jos).
Prin urmare, această traiectorie ar putea duce prețurile petrolului peste 100 de dolari pe baril.
Acestă etapă ar putea include zăcăminte de producție, noduri de colectare și procesare sau terminale de export de petrol.
În acest scenariu, o parte substanțială din exporturile de petrol non-iranian de 18 mb/z din Golf, în funcție de activele care ar putea fi scoase din funcțiune și pentru cât timp, ar fi în joc.
De asemenea, ar fi în pericol potențial milioane de barili în plus pe zi din țițeiul intern și din aprovizionarea cu produse rafinate a țărilor afectate.
Un exemplu al acestei vulnerabilități este faptul că întregul flux de exporturi ale Irakului din Golf, de 3,5 mb/z, se bazează pe instalații de încărcare offshore foarte apropiate de apele teritoriale iraniene.
Repararea acestor puncte de încărcare offshore poate necesita un timp considerabil – un atac ucrainean din 29 noiembrie asupra unei platforme de încărcare offshore similare la terminalul Consorțiului Conductelor Caspice din Marea Neagră a scos din funcțiune 500 de mii de barili pe zi (kb/z) – o treime din producția terminalului – timp de luni de zile, arată Clayton Seigle.
Instalațiile terestre sunt, de asemenea, vulnerabile, dar pot fi reparate mai rapid, în funcție de resursele de reparații disponibile.
„De exemplu”, explică Clayton Seigle, „atacul din septembrie 2019 asupra instalației de procesare a țițeiului Abqaiq a companiei saudite Aramco a perturbat inițial producția de aproximativ 5 mb/z, dar cea mai mare parte a acestui volum a fost restabilită în mai puțin de două săptămâni în urma eforturilor rapide de reparații”.
Fluxurile de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Hormuz către piețele mondiale ar putea fi, de asemenea, întrerupte în timpul unei noi conflagrații.
„Transporturile Qatarului, de peste 10 miliarde de metri cubi pe zi, ar putea fi reduse sau întrerupte de mine navale sau de atacuri directe asupra navelor-cisternă pentru gaze, ori prin dezactivarea terminalului de export din portul Ras Laffan. Acest lucru ar putea crește prețurile la energia electrică chiar și în Statele Unite, complicând eforturile factorilor de decizie politică de a promova accesibilitatea pentru consumatorii americani”, mai scrie Clayton Seigle în analiza publicată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).
RECOMANDAREA AUTORULUI: