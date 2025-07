Cât a ajuns să coste o vacanță în Thassos. Ce reacții a stârnit un turist român, după ce a zis că bugetul pentru 4 persoane este de 1.400 de euro

Pentru o vacanță în Thassos, turiștii ajung să plătească mai mult, spre deosebire de anul trecut. Un cetățean român și-a expus dorința de a ajunge cu familia în Grecia, iar într-un grup de Facebook a mărturisit care ar fi bugetul pe care ar dori să îl consume în Grecia. Pentru 4 persoane, bugetul ar fi de 1.200 – 1.400 de euro, potrivit postării. Acest fapt, însă, a stârnit reacții din parte altor utilizatori.

Spre deosebire de anul precedent, vacanțele în Grecia sunt mai scumpe, fapt observat și de turiștii români care își expun experiențele în mediul online. Un cetățean român și-a arătat intenția de a merge pe insula Thassos, alături de familie. Pentru 4 persoane, el a mărturisit că bugetul ar fi de 1.200 – 1.400 de euro. O parte dintre utilizatori au reacționat la postarea acestuia, iar unii au susținut că banii nu le vor ajunge în insula grecească. Alții, însă, s-au arătat mai optimiști, încurajându-l pe utilizator.

Cât a ajuns să coste o vacanță în Thassos?

„Bună ziua! Am vrea să venim și noi în Grecia 7 nopți, începând de pe 4 august. Suntem o familie de 2 adulți și 2 copii (17 și 10 ani). Am vrea să inclundem în bugetul de 1.200-1.400 de euro și cazare, mese, activități turistice și transport. Vreau să vizităm cât mai multe locuri: plaje, mănăstiri etc. Vă mulțumesc anticipat!”, este mesajul scris de o persoană într-un grup dedicat vacanțelor în Grecia.

Postarea utilizatorului a stârnit reacții diverse în rândul celorlalte persoane din grup. Unii dintre utilizatori au susținut că 1.200 – 1.400 de euro nu ar fi o sumă suficientă pentru o familie cu 4 persoane. Altfel, alții au îndemnat familia să aleagă o altă destinație de vacanță, pentru a se încadra în buget. Au existat, însă, persoane care au oferit încurajări, oferind exemple.

„Cu 1.400 euro mergeți la vecinii bulgari. E posibil să vă încadrați în bugetul respectiv”, a fost una dintre sugestii.

Ce reacții au fost stârnite?

Unii dintre utilizatori au venit cu diverse calcule.

„Ca și mâncare puteți să va faceți un calcul simplu. Pentru 2 adulți și 2 copii costul aproximativ 80-90 euro pe masă x 2 mese pe zi x câte zile stați. Părerea mea că nu o să va ajungă bănuții ăia pentru 4 persoane. Ca și excursii – 30 euro de persoană”, „Poți mânca și cu 40-50 euro, nu e nevoie să mănânci aperitiv, fel principal și desert la fiecare masă”, spun doi utilizatori.

„Nici nu am mâncat așa. Am mâncat un singur fel fiecare și în 2 dădeam cam 40 euro. Asta cu o bere și un suc. Deci nu știu unde găsești mai ieftin, la Lidl probabil. Desert nici măcar nu am mâncat când am fost în Grecia. Astea fiind prețurile de anul trecut, mă îndoiesc că 4 persoane mănâncă cu 50 euro”, a reintervenit unul dintre utilizatori.

„Cred că cu 2.000 euro poate vă puteți descurca așa mai pe sărăcie (nu jignesc). Noi 2 persoane, tot mai pe sărăcie, am cheltuit 2.000 cu o singură masă pe zi (50 euro)”, a scris altcineva.

„Bugetul pe care îl aveți nu cred ca vă ajunge nici pentru drum și cazare! Sper să nu fie cu supărare!”, a intervenit altcineva.

Thassos a devenit o destinație scumpă

O altă persoană susține că Thassos a devenit o destinație scumpă, motiv pentru care bugetul mai sus amintit ar putea să nu fie îndeajuns pentru cele 7 zile de vacanță.

„Thassos a devenit o destinație scumpă. Dacă veți coborî mai înspre sudul Greciei, e posibil ca în banii alocați să stați mai multe zile și cel puțin în aceleași condiții, dacă nu chiar mai bune. De exemplu, în Peloponez găsiți cazări la jumătate de preț față de Thassos, la taverne cel puțin cu 25% mai ieftin, iar despre peisaje nu e cazul să discutăm – cel puțin la fel de frumoase.

La fel e și în Evia (în special în sudul ei) sau în Lesbos. Da, e mai lung drumul, sunt taxe de drum în plus, dar per total veți ieși mai ieftin. Și o spune asta un om pentru care Thassos a fost prima iubire grecească, vizitată de 5 ori în ultimii 18 ani”, spune o altă persoană, arată Adevarul.ro.

„Dacă mai puneți măcar 1.000 de euro la banii ăia s-ar putea să vă ajungă”, a intervenit altcineva.

Alți turiști români au sărit în ajutorul utilizatorului și au dezvăluit stațiuni mai ieftine. Printre acestea se numără Pefkohori, Iraklitsa sau chiar Kassandra.

