Cât a plătit un turist pentru un meniu cu 4 mici, costiță, salată, Cola și o chiflă în Mamaia, de 1 Mai 2026. Cum a arătat nota de plată.

Un turist a plătit 143,08 în stațiunea Mamaia, de 1 Mai, pentru un meniu format din mici, Cola, salată de varză, costiță și o chiflă.

Pentru cei care preferă altceva, restaurantele oferă meniuri diverse:

Meniu cârnat cu cașcaval + o Cola: 45 lei

Meniu Șnițel, cartofi, salată + o Cola: 45 lei

Meniu Cașcaval Pane + o Cola: 45 lei

Ceafă de porc (preț/100 g): 15 lei

Piep de porc (preț/100 g): 15 lei

Piept de pui (preț/100 g): 15 lei

Frigărui de pui (preț/100 g): 15 lei

Ciolac de porc (preț/100 g): 8 lei

Costiță de porc (preț/100 g): 15 lei

Pentru cei care vor să se răcorească, berea Ursus la draft (400 ml) costă 12 lei, iar Timișoreana draft (400 ml) e mai ieftină, 10 lei.

Autorul recomandă: