1 Mai 2026. Ce preț are un magnet cu „Vama Veche” pe litoral. Tarabele sunt pline de suveniruri

Un simplu magnet de frigider cu „Vama Veche” costă 10 lei, la început de sezon estival.

Astfel, cei care vor să rămână cu o amintire de la mare trebuie să se gândească de două ori dacă investesc în suveniruri sau își stăpânesc foamea.

Dincolo de magneți, comercianții mai vând și scoici marine de diferite forme și dimensiuni, stele de mare decorative, coșuri și boluri pline de scoici.

Prețurile sunt, însă, piperate: un bol cu scoici costă undeva la 60 de lei.

Nu lipsesc nici plasele pentru prins pești/fluturi pentru copii, pistoalele cu apă și alte jucării din plastic.

Pentru cei mai mici, părinții pot cumpăra plușuri.

Comercianții mai vând obiecte precum un cântar vechi, un aparat foto etc.

Astfel, tarabele din „Vama Veche” seamănă mai degrabă cu unele de suveniruri, orientate, desigur, spre spiritul estival.

Cât a plătit un turist pentru un meniu cu 4 mici, costiță, salată, Cola și o chiflă în Mamaia, de 1 Mai 2026.

Un turist a plătit 40 lei pentru un meniu format din 4 mici în Mamaia. La această comandă a mai adăugat costiță, salată, 1 Cola și 1 chiflă, ajungând la suma de 143 lei.

