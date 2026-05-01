1 Mai rece pe litoral, dar Vama Veche rămâne „polul distracției”. Turiștii vin pentru tradiție și nu se sperie de prețurile crescute

Minivacanța de 1 Mai 2026 a adus mii de turiști pe litoralul românesc, în special în Vama Veche, unde atmosfera rămâne animată în ciuda temperaturilor scăzute și a vremii instabile. Deși soarele s-a lăsat așteptat, turiștii au respectat tradiția începutului de sezon estival, chiar dacă planurile de plajă au fost înlocuite cu plimbări pe nisip și geci groase.

O oprire scurtă pe litoral, doar pentru a marca tradiția de 1 Mai

În ciuda temperaturilor mai scăzute față de anii precedenți, turiștii nu s-au speriat și continuă să se bucure de începutul sezonului estival pe litoral.

„Am ajuns de 20 de minute. În Vamă e mai frumos, mai sălbatic. Așa am făcut, de 1 Mai să venim la mare, chiar dacă vreme nu e chiar așa de bună, măcar e puțin soare. Mi-am luat pantaloni scurți să fac baie, dar nu cred că este de baie, doar să intrăm puțin în mare, de fantezie. În rest să bifăm 1 Mai pe calendar. Așteptăm căldura! Diseară ne întoarcem. Așteptăm căldura, 30 de grade, atunci stăm câteva nopți, să ne relaxăm”, a spus un turist, de pe malul Mării Negre.

Acesta spune și că, deși prețurile au crescut, nu consideră că acest lucru ar trebui să oprească oamenii din a se bucura de vacanță.

„(n.r. Cum vi se par prețurile?) Prețurile au mai crescut, cred că salariile cresc, dar nu cresc, doar prețurile au crescut. Dar o viață ai, trebuie să te distrezi, să te relaxezi. ce faci, ți banii la saltea și ce faci? Te îmbolnăvești, nu mai ești!”, a mai spus acesta.

Vama Veche, alegerea din fiecare an

Unii turiști au ales să petreacă doar o zi pe litoral, considerând că important este să fie prezenți la tradiționala „deschidere de sezon”.

„Doar ce am ajuns. Ne place Vama Veche, venim în fiecare an. Astăzi plecăm. Stăm doar o zi, am venit și plecăm diseară. Suntem din Buzău. (n.r. Ce buget aveți?) Nu am venit cu un buget alocat, am venit exact ca tinereii, plecăm dimineața, venim sear. Prețurile sunt super ok, nu mi se pare diferența mare față de anul trecut. Doar puțină diferență. Astăzi am de gând să mă relaxez, să admir marea.”, a mai spus încă un turist.

Chiar dacă este frig, Vama Veche rămâne alegerea pentru distracție

Temperaturile scăzute nu i-au împiedicat pe turiști să aleagă Vama Veche, considerată în continuare principalul punct de distracție de pe litoral.

„Sunt din București, am venit acum o oră și stam până mâine. Este frig, în comparație cu alți ani în care a fost foarte bine. Dar s-a anunțat, se știa. Cine și-a asumat, și-a asumat. Am ales Vama pentru că este singurul loc de pe litoralul românesc unde te poți distra seara și este plin, sunt oameni. Aici este polul distracției. Da (n.r. am venit cu șezlong), pentru că știam ce urmează: să stau pe plajă, să privesc marea. (n.r. Ce buget alocați?) Cu tot cu motorină? Undeva la 1000 de lei, în două zile. Despre prețuri nu aș putea să vă spun pentru că încă nu am fost. Am ajuns de o oră și m-am așezat pe șezlong. Am venit singur, dar mă întâlnesc nu niște prieteni mai târziu.”

Tradiția de 1 Mai, mai puternică decât costurile

Pentru mulți turiști, vacanța de 1 Mai este deja un obicei anual, planificat din timp, indiferent de cheltuieli sau condiții meteo

„Am venit de dimineața. Ne-am programat vacanța asta. Noi știm că de 1 mai mereu venim în Vamă și nu ai altundeva unde să te duci, doar în Vamă. Venim în fiecare an. Stăm până duminică, pentru că luni mergem la muncă. Cu tot, transport și tot, undeva la 2000 de lei. prețurile sunt puțin crescute față de anul trecut, dar venim pregătiți, nu suntem sensibili. În primul rând am venit să stăm în fața mării cu scaunul să ne simțim bine. Îi și spuneam soțului că parcă văd copiii. Venim în fiecare vară cu copiii și parcă îi văd acolo în mare, făcând baie. Oricum, la vară ne întoarcem cu ei, dar 1 Mai este al nostru.”

