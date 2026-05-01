Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a vorbit despre compania germană Rheinmetall, căreia România îi atribuie un contract de aproape 6 miliarde de euro, prezentând istoricul, structura acționariatului și influența globală a marilor fonduri de investiții.

Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan.

Istoricul companiei, în viziunea lui Gheorghe Piperea

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a prezentat, pe Facebook, propria interpretare asupra evoluției companiei.

„Rheinmetall AG este o companie listată la bursă, deținută originar de statul german în anii 1920-1950. Adică de (al treilea) Reich. Adică, a produs armament pentru acel război care, cică, ar fi trebuit să fie făcut imposibil prin construcția și consolidarea Uniunii Europene. După acest trecut “glorios”, Rheinmetall a devenit (aparent) corporație privată Acționariatul său este, însă, instituțional în proporție de 58%. Sunt fonduri de investiții, unele dintre ele fonduri suverane, sunt fonduri de pensii și, mai ales, sunt corporațiile – moloch Black Rock, Vanguard și Fidelity, care dețin împreună și controlează Rheinmetall. Voila: BlackRock, Inc.: 7,19% (aprox. 3,335 milioane acțiuni); este cel mai mare acționar instituțional;

The Vanguard Group, Inc.: 4,30% (aprox. 1,993 milioane acțiuni).

Fidelity deține ~3,07%, iar UBS Asset Management ~2,99%. Nu există un acționar care să dețină majoritatea (peste 50%), dar acționarii instituționali se coordonează cel mai adesea pentru a impune un comportament managementului, pe care îl pot numi și revoca la discreție. Oricum, într-o societate listată unde doar 28% înseamnă acționariat de retail (acționari mici, atomizați), acționarii care dețin 2% din total sunt mai mult decât semnificativi și sofisticați. Ei dețin controlul, mai ales prin drepturi de veto”, a spus Piperea, pe Facebook.

Implicațiile globale: media, tehnologie și influență geopolitică

Europarlamentarul a extins analiza asupra influenței marilor fonduri de investiții în economie și politică.

„Investitorii instituționali au o forță enormă de lobby politic și de influență (geo)politică și culturală. Așadar, dacă acești acționari decid că este “nevoie” de război și înarmare, păi război și înarmare vom avea. A, nu știți cine sunt giga – fondurile Black Rock, Vanguard și Fidelity? Păi, să vă dau niște exemple despre acțiunile pe care le dețin sau gestionează acești molochi ai pieței pe capital cu care ne controlează: a. mass media legacy din SUA și Europa, de ex., The New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, televiziuni de gen CNN sau, in Europa, toate televiziunile “private” mari din Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda. b. Big Tech, adică meta, google, amazon, apple, microsoft, X, Space X, Tesla, nVidia, Oracle, IBM; c. peste 90% din societățile listate la Bursa din New York, indicele Dow Jones (cele mai mari, lichide și influente corporații americane); d. industria de bio-tehnologie și câteva milioane de ha de terenuri agrare din Ucraina; e. peste 100 de mii de apartamente în Berlin și peste 70 de mii în Barcelona (plus alte sute de mii în nenumărate mari orașe ale UE); cu așa ceva, Black Rock și Vanguard dictează și prețurile, și chiriile caselor de locuit, ducând la pauperizarea clasei de mijloc, care devine ușor de remodelat și trimis la război”, a declarat Piperea.

Concluzia lui Piperea: „E mai rea decât Pfizer”

În final, europarlamentarul AUR a criticat dur compania Rheinmetall și contractele asumate de România.

„Reihmetall este corporația de care România se va găsi legată inextricabil timp de 30 de ani de acum încolo, pentru că așa au decis niște politicieni inteligenți din USR și niște consilieri pricepuți ai lui Bolojan și ai lui Nicușor. E mai rea decât Pfizer, căreia trebuie să îi achităm 666 de milioane de euro pentru vaccinuri pe care nu le mai face nimeni. Pe următorii 45 de ani de rate de achitat la împrumutul făcut pentru a ne cumpăra această cușcă, suntem SAFE…”, a concluzionat Piperea.

