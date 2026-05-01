Este coadă uriașă la cei mai lăudați mici din București. Este vorba de Terasa Obor, acolo unde rândul se întindea, vineri, la prânz, pe mai mult de 100 de metri.

Bucureștenii stau la coadă chiar și 2 ore pentru a se bucura de micii de la Terasa Obor.

Ziua liberă și soarele (puțin cu dinți) i-au făcut pe bucureșteni să iasă din casă, cu mic, cu mare, pentru a se bucura de sfârâitul grătarelor.

La ora transmiterii acestui articol, în Piața Obor este o adevărată hărmălaie.

Mici ca la carte, trași pe „țambal”

În Piața Obor sunt mai multe grătare cu mici, însă, coada cea mai mare este la terasa din mijlocul locației, acolo unde vin și foarte mulți străini. Asta în ciuda faptului că locuitorii din zonă, care mănâncă des aici, spun că micii sunt buni peste tot.

Un mic, cu muștar și pâine costă 6 lei și face toți banii. Este făcut pe „țambal”, ca la carte, zemos și cu un gust autentic.

„Stau de o oră și jumătate pentru opt mici. Cred că voi ajunge la două ore de așteptare. Dar asta este, se merită”, spune o doamnă încântată că mai are „doar” 20 de persoane în față.

O bucureșteancă zgribulită, de la umbra din terasă, este încântată că socializează la coadă.

„Mai vorbim, mai povestim. Așa e de 1 Mai. Acum s-a mai încălzit, că era mai frig de dimineață”, ne spune femeia în timp ce își trage căciula pe urechi.

1 Mai pe schiuri la Sinaia. Pârtiile din golul alpin sunt arhipline. Nu lipsesc nici micii

Ziua Muncii se petrece și la Sinaia, cu mici și cu…zăpadă

Deși calendarul arată clar că am intrat în ultima lună de primăvară, la munte iarna pare că nu a plecat nicăieri.

Pârtiile din golul alpin sunt deschise, iar turiștii care au ales să-și petreacă vacanța de 1 Mai pe schiuri se bucură din plin de zăpadă, dar și de tradițiile acestei zile.