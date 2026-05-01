Ilie Bolojan anunță negocieri dacă moțiunea AUR-PSD pică. Premierul caută majoritate pentru actualul guvern

Olga Borșcevschi

Prezent la Suceava, cu numai câteva zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și prin care, conform calculelor, ar urma să fie demis, premierul Ilie Bolojan crede că dacă moțiunea de cenzură pică, actualul guvern poate merge mai departe cu miniștrii care să conducă câte două ministere.

Bolojan: „Dacă moțiunea nu trece, Guvernul funcționează în condiții normale”

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea de către parlament al unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională, partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului”, a declarat premierul Bolojan.

Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ilie Bolojan, sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului despre sustinerea sau conditiile partidului fata de noul Guvern minoritar, dupa retragerea partenerilor de coalitie, marti, 21 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

El a precizat că aceasta este „ipoteza standard”, prevăzută în Constituție. Șeful Executivului a mai spus că, dacă moțiunea nu trece, Guvernul va funcționa în condiții normale.

„Va fi nevoie de consultări”

Bolojan a subliniat că, în perioada următoare, este ne voie de consultări parlamentare.

„E nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare cât la următoare”, a mai spus el.

FLASH NEWS Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
