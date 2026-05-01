Prima pagină » Știri externe » Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru

În interiorul regimului de la Teheran are loc o dezbatere aprinsă despre următorii pași care trebuie făcuți în privința conflictului cu Statele Unite. Potrivit Iran International, o scrisoare confidențială adresată liderului suprem Mojtaba Khamenei a scos la iveală o ruptură majoră între facțiunile regimului de la Teheran. Politicienii de la vârful statului vor să poarte negocieri cu americanii cu privire la programul lor nuclear.

Pe de o parte, unii politicieni consideră că negocierile sunt necesare pentru a stabiliza actuala situație din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, alții consideră că discutarea problemei nucleare este o încălcare a „liniilor roșii” deoarece, potrivit surselor, Khamenei a dat instrucțiuni ca acest lucru să nu fie discutat cu Washingtonul.

În ceea ce privește această scrisoare misterioasă adresată lui Khamenei, unii politicieni iranieni de la vârf au semnat acest document, în timp ce alții au refuzat. Printre cei care au semnat se numără președintele Masoud Pezeshkian și președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf. Oponenții lor, precum diplomatul Ali Bagheri Kani, se spune că ar fi răspândit chiar scrisoarea respectivă în mod intenționat.

În paralel, disputa cu privire la negocierile actuale de pace cu Statele Unite s-a intensificat. Susținătorii unei abordări dure acuză echipa de negociatori că a încălcat în mod deliberat linia impusă de conducerea statului. Unii lideri, precum vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională, Mahmoud Nabavian, vorbesc deschis despre negocieri ca fiind o „greșeală strategică”.

Conducerea Iranului încearcă să ascundă conflictul intern

Conducerea iraniană încearcă să ascundă conflictul de la vârful statului. Mohammad Ghalibaf, președintele Parlamentului Iranian, a spus că „în Iran nu există nici o linie dură, nici una moderată. Suntem cu toții iranieni și revoluționari”. Președintele Pezeshkian a subliniat, de asemenea, unitatea cu cuvinte similare. Cu toate acestea, scrisoarea care a ajuns pe mâna presei arată că în spatele scenei are loc un conflict politic acerb.

Trump spune că liderii de la Teheran sunt scindați

La finalul lunii aprilie, Donald Trump a descris conducerea Iranului ca fiind într-o stare de haos și profund divizată, atunci când a anunțat prelungirea armistițiului. Anterior acestei declarații, președintele american a susținut în repetate rânduri că operațiunea militară americană a reușit să impună o schimbare în guvernul iranian, iar SUA discută acum cu „un nou set de oameni” la conducerea țării.

CONTROVERSĂ Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
13:06
Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
CONTROVERSĂ Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
12:48
Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
RĂZBOI Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”
12:24
Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”
RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov
11:50
Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov
FLASH NEWS Regele Charles al III-lea, primit cu onoruri în Bermuda după vizita istorică de la Casa Albă care a cucerit America
11:17
Regele Charles al III-lea, primit cu onoruri în Bermuda după vizita istorică de la Casa Albă care a cucerit America
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Apneea în somn poate avea consecințe devastatoare asupra corpului
CONTROVERSĂ Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
13:31
Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
REACȚIE Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
13:12
Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
INFRASTRUCTURĂ CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
12:56
CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
ULTIMA ORĂ Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”
12:44
Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”
SĂRBĂTOARE Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
12:38
Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
CONTROVERSĂ Ponta, atac frontal la Kovesi în presa elenă: „A fost promovată de unele cercuri ale serviciilor de informații/Grecia a fost găsită țap ispășitor”
12:24
Ponta, atac frontal la Kovesi în presa elenă: „A fost promovată de unele cercuri ale serviciilor de informații/Grecia a fost găsită țap ispășitor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe