Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru

În interiorul regimului de la Teheran are loc o dezbatere aprinsă despre următorii pași care trebuie făcuți în privința conflictului cu Statele Unite. Potrivit Iran International, o scrisoare confidențială adresată liderului suprem Mojtaba Khamenei a scos la iveală o ruptură majoră între facțiunile regimului de la Teheran. Politicienii de la vârful statului vor să poarte negocieri cu americanii cu privire la programul lor nuclear.

Pe de o parte, unii politicieni consideră că negocierile sunt necesare pentru a stabiliza actuala situație din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, alții consideră că discutarea problemei nucleare este o încălcare a „liniilor roșii” deoarece, potrivit surselor, Khamenei a dat instrucțiuni ca acest lucru să nu fie discutat cu Washingtonul.

În ceea ce privește această scrisoare misterioasă adresată lui Khamenei, unii politicieni iranieni de la vârf au semnat acest document, în timp ce alții au refuzat. Printre cei care au semnat se numără președintele Masoud Pezeshkian și președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf. Oponenții lor, precum diplomatul Ali Bagheri Kani, se spune că ar fi răspândit chiar scrisoarea respectivă în mod intenționat.

În paralel, disputa cu privire la negocierile actuale de pace cu Statele Unite s-a intensificat. Susținătorii unei abordări dure acuză echipa de negociatori că a încălcat în mod deliberat linia impusă de conducerea statului. Unii lideri, precum vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională, Mahmoud Nabavian, vorbesc deschis despre negocieri ca fiind o „greșeală strategică”.

Conducerea Iranului încearcă să ascundă conflictul intern

Conducerea iraniană încearcă să ascundă conflictul de la vârful statului. Mohammad Ghalibaf, președintele Parlamentului Iranian, a spus că „în Iran nu există nici o linie dură, nici una moderată. Suntem cu toții iranieni și revoluționari”. Președintele Pezeshkian a subliniat, de asemenea, unitatea cu cuvinte similare. Cu toate acestea, scrisoarea care a ajuns pe mâna presei arată că în spatele scenei are loc un conflict politic acerb.

Trump spune că liderii de la Teheran sunt scindați

La finalul lunii aprilie, Donald Trump a descris conducerea Iranului ca fiind într-o stare de haos și profund divizată, atunci când a anunțat prelungirea armistițiului. Anterior acestei declarații, președintele american a susținut în repetate rânduri că operațiunea militară americană a reușit să impună o schimbare în guvernul iranian, iar SUA discută acum cu „un nou set de oameni” la conducerea țării.

