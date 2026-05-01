Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat în cadrul Zilei Jurnalismului Local, un eveniment care a avut loc în orașul Salzwedel din Germania, că eforturile depuse în ultimul an au dus la salvarea Alianței NATO. Mai mult, cu implicarea sa personală în Uniunea Europeană, a reușit să țină Europa unită.

„Ei bine, e prea devreme să tragem concluzii, dar am reușit să realizăm ceva în acest singur an – și s-ar putea să nu considerați acest lucru la fel de semnificativ ca mine – dar am reușit să salvăm NATO în acest singur an. Cu contribuțiile noastre la apărare și, de asemenea, cu implicarea mea în Uniunea Europeană, am ținut Europa unită”, a spus Merz.

În paralel, Donald Trump pare să fi fost deranjat de afirmațiile cancelarului german, care a declarat că Statele Unite sunt „umilite” în Iran. În ultimul timp, Friedrich Merz a făcut mai mult decât majoritatea liderilor europeni ca să rămână în grațiile lui Trump.

Friedrich Merz: Statele Unite sunt umilite de iranieni

Cu toate acestea, sub presiunea politică de pe plan intern, cancelarul german și-a înăsprit criticile la adresa lui Trump și a războiului din Iran, ambele nepopulare în Germania. După ce Merz le-a spus unor elevi săptămâna aceasta că SUA sunt „umilite” de regimul iranian, Trump a răspuns dur și a înaintat un scenariu de coșmar – retragerea trupelor americane din Germania.

Cancelarul Germaniei insistă pe relațiile strategice cu SUA

Merz a încercat să minimalizeze această dispută și să continue ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aflat joi la un poligon de antrenament militar german, Merz a insistat că relațiile strategice dintre Germania și Statele Unite sunt în regulă.

„Desfășurăm această activitate aici, precum și în alte locații strategic importante din Germania, alături de Statele Unite ale Americii și de aliații noștri NATO din întreaga alianță”, a declarat Merz după ce a fost martor la exerciții militare. Germania își consolidează armata, a adăugat el, „spre beneficiul nostru reciproc și pentru a aprofunda legătura noastră transatlantică”.

Reacțiile lui Trump nu au întârziat să apară

După acest moment, Donald Trump a continuat să îl atace pe cancelarul german, atât printr-o declarație făcută reporterilor la Casa Albă, cât și printr-o postare făcută pe pagina de socializare Truth Social.

„Cancelarul Germaniei ar trebui să dedice mai mult timp încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina și reparării țării sale distruse, în special în domeniul imigrației și energiei, și mai puțin timp investiției în relații cu cei care îi scapă de amenințarea nucleară a Iranului, făcând astfel lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur!””, a scris Trump pe Truth Social la scurt timp după comentariile lui Merz.

Recomandările autorului: