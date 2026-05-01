„Mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu este un motiv în plus să votăm la vedere moţiunea de cenzură” transmit parlamentarii din grupul PACE.

Aceştia se află printre iniţiatorii moţiunii, alături de AUR şi PSD, care ar putea trimite acasă întregul cabinet Ilie Bolojan.

„Mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE – Întâi România să voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi. De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari”, transmit aceştia, vineri, într-un comunicat.

Opoziţia îi mai reproşează vicepremierului şi faptul că nu i–a consultat în legătură cu „planul de a înstrăina cele mai profitabile companii ale statului român”

„Vicepremierul Oana Gheorghiu încearcă să mimeze democrația printr-un email, după ce Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a solicitat, ieri, adresele de email ale tuturor parlamentarilor opoziției. Așa de bine a comunicat Guvernul cu parlamentarii că nici măcar nu avea adresele de email ale deputaților și senatorilor! Parlamentarii PACE Întâi România își reafirmă decizia clară de a vota moțiunea de cenzură PSD-AUR-PACE la vedere, pentru a restaura democrația și rolul Parlamentului în cadrul puterilor statului român și pentru a-i da șansa României să fie condusă în interesul poporului român, nu al intereselor străine de neam și țară”, mai scriu cei de la PACE.

Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”

Gândul a intrat în posesia mesajului transmis de vicepremierul Gheorghiu către parlamentari înainte de moțiune. Cum încearcă să le întoarcă votul