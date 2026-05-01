În plin război politic cu PSD, premierul liberal Ilie Bolojan a avut parte de un moment stânjenitor. Bolojan a participat, vineri, la Suceava, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea şi execuţia a două loturi din Autostrada Paşcani-Suceava, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA. În cadrul vizitei, care are loc cu câteva zile înainte de votul moțiunii de cenzură din Parlament, șeful Executivului a fost nevoit să se uite la filme cu social-democrații Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu.

În timp ce moțiunea de cenzură „bate la ușa” Guvernului Bolojan, pe ecranul din cadrul evenimentului de la Suceava, au apărut Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a pornit ofensiva împotriva Executivului condus de liderul PNL, dar și Marcel Ciolacu, fostul premier social-democrat.

În imaginile difuzate, liderii PSD se află pe autostradă și susțin o conferință de presă.

Bolojan: „Dacă ești conectat, creezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat”

Premierul Bolojan se declară convins că în 2029 se va circula pe autostradă de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni.

„Conform contractului semnat astăzi de către constructor şi companie, în următoarele şase luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de doi ani de zile ar trebui să se deruleze şi să se finalizeze lucrările. Având în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care şi-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în aceşti ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni”, a adăugat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că, dacă regiunile sunt conectate, condiţiile pentru dezvoltare cresc.

„Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse şi faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Paşcani pe relaţia Suceava-Siret este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relaţia Paşcani – Iaşi – Ungheni, cel de-al doilea tronson, şi acesta este finanţat prin programul SAFE”, a declarat premierul.

În prezent, obiectivele de investiţii sunt finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile – Programul Transport 2021-2027, iar ulterior vor fi finanţate prin SAFE.

Preşedintele CJ Suceava: „Culoarea politică a fiecăruia este mai puţin importantă”

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, social-democratul Gheorghe Şoldan, a declarat că ziua de 1 mai 2026, când au fost semnate contractele de proiectare şi execuţie pentru cele două loturi ale autostrăzii A7, Paşcani – Suceava, este „o zi istorică”.

Şoldan a subliniat că „importanţa acestei zile a fost dată şi de dorinţa de a fi prezent la Suceava, într-un context politic dificil la nivel naţional, a premierului Ilie Bolojan”.

„Culoarea politică a fiecăruia este mai puţin importantă, mai ales că fiecare administraţie sau guvernare din ultimii 10-12 ani a făcut, la vremea ei, cât a putut mai bine ca acest proiect să fie realizat”, a precizat preşedintele CJ Suceava.

El a mai spus că s-au creat „decalaje imense” între Moldova şi Ardeal, iar „paradoxul este că unii, care fac acum reformă, tăind investiţiile publice la jumătate, s-au lăfăit în bani publici”.

AUTORUL RECOMANDĂ: