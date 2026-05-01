În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite, la semnarea contractelor pentru Autostrada Paşcani-Suceava

Olga Borșcevschi

În plin război politic cu PSD, premierul liberal Ilie Bolojan a avut parte de un moment stânjenitor. Bolojan a participat, vineri, la Suceava, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea şi execuţia a două loturi din Autostrada Paşcani-Suceava, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA. În cadrul vizitei, care are loc cu câteva zile înainte de votul moțiunii de cenzură din Parlament, șeful Executivului a fost nevoit să se uite la filme cu social-democrații Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu.

În timp ce moțiunea de cenzură „bate la ușa” Guvernului Bolojan, pe ecranul din cadrul evenimentului de la Suceava, au apărut Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a pornit ofensiva împotriva Executivului condus de liderul PNL, dar și Marcel Ciolacu, fostul premier social-democrat.

În imaginile difuzate, liderii PSD se află pe autostradă și susțin o conferință de presă.

Bolojan: „Dacă ești conectat, creezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat”

Premierul Bolojan se declară convins că în 2029 se va circula pe autostradă de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni.

„Conform contractului semnat astăzi de către constructor şi companie, în următoarele şase luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de doi ani de zile ar trebui să se deruleze şi să se finalizeze lucrările. Având în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care şi-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în aceşti ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni”, a adăugat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că, dacă regiunile sunt conectate, condiţiile pentru dezvoltare cresc.

„Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse şi faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Paşcani pe relaţia Suceava-Siret este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relaţia Paşcani – Iaşi – Ungheni, cel de-al doilea tronson, şi acesta este finanţat prin programul SAFE”, a declarat premierul.

În prezent, obiectivele de investiţii sunt finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile – Programul Transport 2021-2027, iar ulterior vor fi finanţate prin SAFE.

Preşedintele CJ Suceava: „Culoarea politică a fiecăruia este mai puţin importantă”

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, social-democratul Gheorghe Şoldan, a declarat că ziua de 1 mai 2026, când au fost semnate contractele de proiectare şi execuţie pentru cele două loturi ale autostrăzii A7, Paşcani – Suceava, este „o zi istorică”.

Şoldan a subliniat că „importanţa acestei zile a fost dată şi de dorinţa de a fi prezent la Suceava, într-un context politic dificil la nivel naţional, a premierului Ilie Bolojan”.

„Culoarea politică a fiecăruia este mai puţin importantă, mai ales că fiecare administraţie sau guvernare din ultimii 10-12 ani a făcut, la vremea ei, cât a putut mai bine ca acest proiect să fie realizat”, a precizat preşedintele CJ Suceava.

El a mai spus că s-au creat „decalaje imense” între Moldova şi Ardeal, iar „paradoxul este că unii, care fac acum reformă, tăind investiţiile publice la jumătate, s-au lăfăit în bani publici”.

FLASH NEWS Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
15:36
Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
TURISM Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
15:12
Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
FLASH NEWS Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
15:06
Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
FLASH NEWS Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
15:06
Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
FLASH NEWS Ce spune Ilie Bolojan despre demisia din fruntea PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă”
14:50
Ce spune Ilie Bolojan despre demisia din fruntea PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă”
LITORAL 1 Mai 2026. Ce preț are un magnet cu „Vama Veche” pe litoral. Tarabele sunt pline de suveniruri
14:35
1 Mai 2026. Ce preț are un magnet cu „Vama Veche” pe litoral. Tarabele sunt pline de suveniruri
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că plantele „țipă” atunci când sunt stresate
FLASH NEWS Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
15:34
Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
ALERTĂ Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
15:26
Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
15:04
Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
ECONOMIE Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
14:56
Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
EXCLUSIV ”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
14:50
”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
FLASH NEWS Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”
14:29
Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”

