Prima pagină » Actualitate » Bolojan a fost luat la rost de localnici, la Suceava: „Vă interesează doar politica? Aţi venit doar să trageţi un semnal când partidul are probleme?”

Luiza Dobrescu

Premierul Ilie Bolojan a participat, vineri, la Suceava, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea şi execuţia a două loturi din Autostrada Paşcani-Suceava.

Vizita nu a fost una fără evenimente, pentru premier. Întâi, a trebuit să suporte o serie de filme cu imaginea lui Sorin Grindeanu şi Marcel Ciolacu, din timpul vizitelor celor doi pe respectivele tronsoane de drum în lucru.

Apoi, a fost luat la rost de o localnică din cauză că premierul nu a dat banii pentru un pod, într-o comună cu primar liberal. Este vorba despre satul Doroteia, care aparţine oraşului Frasin.

„Vizitaţi puţin şi Doroteia, unde aţi întârziat anul trecut cu o lună de zile? Ştiţi că acolo există un pod din lemn ca în Evul Mediu? Primarul este PNL. Vă interesează doar politica? Spuneţi-ne câteva cuvinte! Aţi venit la Suceava doar să trageţi un semnal atunci când partidul are probleme?”, i-a spus femeia supărată.

Premierul a încercat aceeaşi manevră ca şi cu ziariştii, să fugă din faţa acesteia fără niciun cuvânt, însă femeia nu s-a lăsat. Ilie Bolojan a fost nevoit să îi răspundă scurt, apoi a plecat.

