TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești

România se confruntă cu însemnate probleme de sărăcie, țara noastră fiind pe primul loc în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie severă, cu 1 din 5 români afectați. Totodată, România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie sau exclziune social în rândul copiilor, cu peste 1,2 milioane de minori afectați. Astfel, una din trei persoane din țara noastră este, în general, expusă acestui risc de sărăcie și excluziune socială.

În România, salariile variază mult, în funcție de industrie, nivel de experiență și poziție, de la un salariu minim brut garantat în plată de aproximativ 4.050 ON (net) la salariile brute lunare, ce pot să depășească 40.000 de RON pentru poziții de management superior. Sectorul IT, management și domeniile cu salarii mari au, de regulă, cele mai mari salarii, în vreme ce, industria turismului și alte sectoare necalificate au, în general, salarii mai mici. Pe lângă acești factori, și orașele în care locuiesc românii contează, din punct de vedere al salariului. Salariul mediu net în România a ajuns la 5.645 lei/lună în decembrie 2024, cu o creştere anuală de 11,1%. Capitala continuă să fie lider la venituri, cu un salariu mediu net de 7.307 lei pe lună, urmat de Cluj şi Timiş. Însă, ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești.

Pentru acest tabel, s-au luat în considerare 15 orașe din România. Calculul este făcut pentru două scenarii: persoană singură cu chirie de plătit și persoană singură cu locuință proprie. Am definit „a fi sărac” o persoană singură care nu are suficient venit net lunar pentru a-și acoperi cheltuielile de bază și a duce un trai minim decent.

Am luat în calcul: cheltuieli cu locuința: chirie pentru o garsonieră sau apartament mic în oraș, utilitățile (energie, apă, gaze, internet), alimentație și produse de bază: hrană sănătoasă acasă, ieșiri ocazionale pentru mese sau socializare,

transport și comunicare: abonamente transport în comun sau combustibil, telefon și internet, igienă și sănătate: medicamente, vizite medicale, produse de igienă.

Tabelul este în formă crescătoare, de la orașele în care se necesită cei mai puțini bani, la orașele în care se necesită cei mai mulți bani.

Astfel, la început avem Suceava, un oraș accesibil cu chirii mici. Suma care trebuie s-o ai în buzunar, ca să fii considerat sărac este de 4.500 de lei, dacă plătești chirie, și 3.200 de lei, pragul minim, fără chirie.

Urmează Arad (4.800/3.300 lei), Alba Iulia (4.800/3.400 de lei), Bacău, tot atâția bani ca la Alba Iulia, Târgu Mureș (4.800/3.300 lei). Sumele încep să crească de la Craiova (5.000/3.500 de lei), Ploiești (5.200/3.700 lei) – semnalându-se costuri crescute de proximitatea Bucureștiului.

Tabelul se încheie cu orașele Iași, Constanța, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, București, unde sumele cresc considerabil. Capitala este considerată deci cel mai scump oraș din țară, unde trebuie să ai un venit de 7000/4.500 de lei, ca și salariu de pornire.

Autorul recomandă:

Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat

Românii râd cu un ochi și plâng cu altul. Crește valoarea TICHETELOR de masă, dar salariile rămân pe loc