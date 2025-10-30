Prima pagină » Actualitate » TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești

TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești

30 oct. 2025, 07:56, Actualitate
TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești

România se confruntă cu însemnate probleme de sărăcie, țara noastră fiind pe primul loc în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie severă, cu 1 din 5 români afectați. Totodată, România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie sau exclziune social în rândul copiilor, cu peste 1,2 milioane de minori afectați. Astfel, una din trei persoane din țara noastră este, în general, expusă acestui risc de sărăcie și excluziune socială.

În România, salariile variază mult, în funcție de industrie, nivel de experiență și poziție, de la un salariu minim brut garantat în plată de aproximativ 4.050 ON (net) la salariile brute lunare, ce pot să depășească 40.000 de RON pentru poziții de management superior. Sectorul IT, management și domeniile cu salarii mari au, de regulă, cele mai mari salarii, în vreme ce, industria turismului și alte sectoare necalificate au, în general, salarii mai mici. Pe lângă acești factori, și orașele în care locuiesc românii contează, din punct de vedere al salariului. Salariul mediu net în România a ajuns la 5.645 lei/lună în decembrie 2024, cu o creştere anuală de 11,1%. Capitala continuă fie lider la venituri, cu un salariu mediu net de 7.307 lei pe lună, urmat de Cluj şi Timiş. Însă, ce salariu trebuie ai ca fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești.

Tabel salarii

Tabel salarii

Pentru acest tabel, s-au luat în considerare 15 orașe din România. Calculul este făcut pentru două scenarii: persoană singură cu chirie de plătit și persoană singură cu locuință proprie. Am definit a fi sărac” o persoană singură care nu are suficient venit net lunar pentru a-și acoperi cheltuielile de bază și a duce un trai minim decent.

Am luat în calcul: cheltuieli cu locuința: chirie pentru o garsonieră sau apartament mic în oraș, utilitățile (energie, apă, gaze, internet), alimentație și produse de bază: hrană sănătoasă acasă, ieșiri ocazionale pentru mese sau socializare,

transport și comunicare: abonamente transport în comun sau combustibil, telefon și internet, igienă și sănătate: medicamente, vizite medicale, produse de igienă.

Tabelul este în formă crescătoare, de la orașele în care se necesită cei mai puțini bani, la orașele în care se necesită cei mai mulți bani.

Astfel, la început avem Suceava, un oraș accesibil cu chirii mici. Suma care trebuie s-o ai în buzunar, ca să fii considerat sărac este de 4.500 de lei, dacă plătești chirie, și 3.200 de lei, pragul minim, fără chirie.

Urmează Arad (4.800/3.300 lei), Alba Iulia (4.800/3.400 de lei), Bacău, tot atâția bani ca la Alba Iulia, Târgu Mureș (4.800/3.300 lei). Sumele încep să crească de la Craiova (5.000/3.500 de lei), Ploiești (5.200/3.700 lei) – semnalându-se costuri crescute de proximitatea Bucureștiului.

Tabelul se încheie cu orașele Iași, Constanța, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, București, unde sumele cresc considerabil. Capitala este considerată deci cel mai scump oraș din țară, unde trebuie să ai un venit de 7000/4.500 de lei, ca și salariu de pornire.

Autorul recomandă:

Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat

Românii râd cu un ochi și plâng cu altul. Crește valoarea TICHETELOR de masă, dar salariile rămân pe loc

Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O nouă demonstrație de forță în Coreea de Nord
Gândul de Vreme Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
09:30
Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
EXTERNE La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
09:22
La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
ANCHETĂ Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței
09:05
Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței
SPORT Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
09:02
Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
POLITICĂ Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial
08:58
Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial