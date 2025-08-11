Prima pagină » Actualitate » Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat

Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat

11 aug. 2025, 15:25, Actualitate
Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat

Unii dintre consumatori au ajuns să plătească dublu la factura de energie electrică. De exemplu, unii dintre consumatorii care plăteau înainte o factură de 60 de lei, pe lună, acum au ajuns să achite peste 120 de lei. O astfel de situație are loc după ce prețul nu a mai fost plafonat.

Primele facturi la energie electrică au costuri mai mari, după ce măsura plafonării prețului la energie a fost eliminată. Această decizie a intrat în vigoare începând cu data de 1 iulie 2025, iar în cazul anumitor consumatori efectele abia acum încep să apară.

Unii dintre consumatori au primit factura de energie electrică cu un cost dublu

De exemplu, unii dintre consumatori au realizat că trebuie să plătească facturi duble, spre deosebire de luni precedente. În condițiile în care se arată nemulțumiți de acest aspect, au posibilitatea să își schimbe furnizorul de energie electrică, arată Știrile Kanal D.

Unii dintre clienți și-au schimbat, deja, furnizorul. Cel mai mic tarif pe care îl plătesc aceștia se situează la 1 leu per kwh. Acest aspect înseamnă o creștere cu aproape 50% a facturii de energie. De la 1 iulie 2025, s-a renunțat la vechiul preț de 68 de bani per kwh. Tariful a ajuns la 1 – 1,4 lei per kwh. Un consumator care plătea 60 de lei, în lunile anterioare, poate să ajungă să plătească în jur de 140 de lei, dacă prețul unui kwh este de 1,3 – 1,4 lei.

Ofertele pot fi analizate pe platforma POSF a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Autorul recomandă:

Românii preferă să treacă granița pentru COMBUSTIBIL mai ieftin. Diferență de peste 50 de lei la plinul de benzină sau motorină

Economiștii le recomandă românilor „metoda 50/30/20” pentru a rezista în fața SCUMPIRILOR masive din august 2025

Ce este de făcut dacă ați primit o factură uriașă la curent? Răspunsul APC România

ANAF: „NU a fost luată în calcul dezvoltarea unei aplicații de tip stand alone pentru gestiunea facturii electronice”. Ce instrumente oferă statul

Sursă foto: Shutterstock
Sursă video: Știrile Kanal D

Citește și

VIDEO Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
16:17
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
EXTERNE Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR
16:12
Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR
ACTUALITATE Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară
16:08
Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară
ACTUALITATE Bucureștiul, în plin șantier termic: Două spitale și sute de blocuri rămân fără apă CALDĂ
15:57
Bucureștiul, în plin șantier termic: Două spitale și sute de blocuri rămân fără apă CALDĂ
ACTUALITATE Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
15:56
Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
SURSE Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”
15:35
Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Șicanare în trafic la Galați: Om de afaceri cu dosare penale, agresiv cu o persoană care suferă de nanism
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn
VIDEO Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private
16:34
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private
EXTERNE Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”
16:29
Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”
EXTERNE După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit
15:41
După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit
VIDEO Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
15:27
Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
VIDEO Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească
15:18
Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească
SPORT Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face”
15:14
Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face”