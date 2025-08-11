Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat

Unii dintre consumatori au ajuns să plătească dublu la factura de energie electrică. De exemplu, unii dintre consumatorii care plăteau înainte o factură de 60 de lei, pe lună, acum au ajuns să achite peste 120 de lei. O astfel de situație are loc după ce prețul nu a mai fost plafonat.

Primele facturi la energie electrică au costuri mai mari, după ce măsura plafonării prețului la energie a fost eliminată. Această decizie a intrat în vigoare începând cu data de 1 iulie 2025, iar în cazul anumitor consumatori efectele abia acum încep să apară.

Unii dintre consumatori au primit factura de energie electrică cu un cost dublu

De exemplu, unii dintre consumatori au realizat că trebuie să plătească facturi duble, spre deosebire de luni precedente. În condițiile în care se arată nemulțumiți de acest aspect, au posibilitatea să își schimbe furnizorul de energie electrică, arată Știrile Kanal D.

Unii dintre clienți și-au schimbat, deja, furnizorul. Cel mai mic tarif pe care îl plătesc aceștia se situează la 1 leu per kwh. Acest aspect înseamnă o creștere cu aproape 50% a facturii de energie. De la 1 iulie 2025, s-a renunțat la vechiul preț de 68 de bani per kwh. Tariful a ajuns la 1 – 1,4 lei per kwh. Un consumator care plătea 60 de lei, în lunile anterioare, poate să ajungă să plătească în jur de 140 de lei, dacă prețul unui kwh este de 1,3 – 1,4 lei.

Ofertele pot fi analizate pe platforma POSF a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Sursă foto: Shutterstock

Sursă video: Știrile Kanal D