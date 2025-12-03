Prima pagină » Actualitate » Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință

03 dec. 2025, 19:56, Actualitate
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Cu cât se vinde cea mai ieftină casă din București

Cea mai ieftină casă pe care o poți cumpăra în Capitală se află în cartierul Bucureștii Noi din Sectorul 1. Proprietatea a fost scoasă la vânzare pentru suma de 52.000 de euro, iar viitorul cumpărător nu trebuie să achite nici comisionul agentului pentru ea.

Casa are în total două camere și o suprafață utilă de 57 de metri pătrați, iar în preț este inclus un teren intravilan de 130 de metri pătrați.

În anunț, proprietatea este descrisă ca aflându-se pe strada Leordina, la nr. 11, într-o „zonă liniștită, ferită de agitația bulevardelor mari, dar aproape de toate facilitățile”.

Potrivit agentului imobiliar care o are în portofoliu, aceasta se află la doar zece minute de mers pe jos de stația de metrou Străulești, iar construcția actuală permite renovarea și chiar extinderea sa, inclusiv cu un etaj.

Topul celor mai ieftine cartiere din București

În București în acest moment, proprietatea nu se află într-unul dintre cartierele considerate în mod tradițional ca fiind ieftine pentru cei care își doresc să facă o achiziție imobiliară.

Cartierul cu cele mai mici prețuri din Capitală, indiferent dacă discutăm despre apartamente sau case, este Ferentari. Locuințele se vând aici cu un preț mediu de 1.466 euro/mp util, potrivit datelor Imobiliare.ro. Zona Giurgiului din Sectorul 4 și cartierul Prelungirea Ghencea din Sectorul 6 oferă, la rândul lor, alternative mai accesibile cumpărătorilor.

La polul opus, în zona Herăstrău, prețurile cerute ajung aproape la 3.100 euro/mp util, stabilind un record pentru București.

