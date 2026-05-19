Bianca Dogaru
Dan Dungaciu afirmă că punctajul mic acordat României de către juriul din Republica Moldova la Eurovision arată o desconsiderare clară din partea instituțiilor de la Chișinău. Prim-vicepreședintele AUR subliniază că publicul basarabean a oferit României maximum de 12 puncte, în timp ce autoritățile au dat doar 3 puncte.

Reprezentantul AUR susține că votul de la Eurovision nu este o întâmplare izolată, ci o atitudinte constantă a instituțiilor de peste Prut.

„Desconsiderarea României la Chișinău, cu ocazia Eurovisionului, nu este o întâmplare. Ea exprimă o atitudine curentă față de România în instituțiile de peste Prut. Diferența este că, de data aceasta, reacția publică a basarabenilor – bravo lor! – a făcut ca lucrurile să devină vizibile”, a transmis Dungaciu pe Facebook

Dan Dungagiu: „Eurovisionul este o perfectă hârtie de turnesol”

Dungaciu a oferit mai multe exemple din economie și cultură pentru a demonstra că liderii de la Chișinău evită intenționat România.

„Contracte pe energie acordate de statul RM unor companii din India sau unor companii aflate sub sancțiuni americane, dar nu companiilor românești; neparticiparea oficialilor la dezvelirea statuii Reginei Maria sau la inaugurarea Cimitirului Eroilor din Chișinău; lipsa unei invitații adresate Patriarhului României, inclusiv la împlinirea a 100 de ani de Patriarhie română;”

Dan Dungagiu: „Oficialii de la Chișinău nu iubesc România”

Acesta a precizat că autoritățile de la Chișinău folosesc Bucureștiul doar ca pe o sursă de bani pentru a-și plăti independența.

„Despre asta este vorba: despre diferența enormă dintre „țara reală” și „țara legală” din RM în raport cu România. Oficialii de la Chișinău NU iubesc România. Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel care trebuie să plătească nota de plată a… „independenței” R. Moldova!”

Eurovision s-a lăsat cu scandal

Alexandra Căpitănescu a obținut locul al treilea în finala Eurovision Song Contest 2026, dar rezultatul a fost urmat de scandal și reacții intense în spațiul public. Controversa a apărut după ce juriul din Republica Moldova ne-a acordat doar 3 puncte, în timp ce punctajul maxim, 12 puncte, i-a fost acordat Poloniei.

Deși publicul moldovean a oferit 12 puncte României, juriul a acordat doar 3 puncte reprezentantei țării noastre, Alexandra Căpitănescu. În paralel, România a oferit 10 puncte Republicii Moldova, reprezentată de Satoshi, motiv pentru care reacțiile contradictorii s-au amplificat.

Cum au reacționat oficialii din Republica Moldova

În acest context tensionat, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a subliniat diferența dintre votul juriului și cel al publicului. Acesta a menționat că publicul din Republica Moldova a susținut puternic reprezentanta României și a subliniat că a rămas surprins de votul juriului.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a scris directorul Teleradio-Moldova.

