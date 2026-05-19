Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China. Ce vrea să facă președintele Americii este fără precedent

Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China / Sursa FOTO: Mediafax
Presa internațională a ieșit pe piață, marți, 19 mai, cu o serie de dezvăluiri bombă. Potrivit Financial Times, președintele Donald Trump are un plan care implică SUA, Rusia și China.

Iar dacă îi iese, este ceva fără precedent.

Ce pune la cale Trump

Concret, liderul de la Casa Albă i-ar fi propus lui Xi Jinping ca SUA, China și Rusia să coopereze împotriva Tribunalului Internațional de la Haga.

Informația a fost dezvăluite de persoane care au asistat la discuțiile de săptămâna trecută, de la Beijing. Aflat într-o vizită de stat în China, Trump ar fi sugerat că SUA și China trebuie să coopereze împotriva CPI și ar fi bine ca în alianța împotriva Tribunalului de la Haga să fie atras și liderul rus Vladimir Putin.

Financial Times scrie că discuția dintre cei doi a fost dezvăluită de mai multe persoane familiarizate cu evaluarea pe care SUA au făcut-o summit-ului China – America. Trump i-ar fi explicat lui președintelui Xi Jinping că interesele celor trei țări coincid. Din acest motiv, CPI trebuie combătută.

Dezvăluirea de presă a apărut fix în ziua vizitei pe care Putin o întreprinde în China. Deocamdată, niciuna dintre părțile implicate nu a comentat informația. În schimb, Administrația Trump a publicat o notă informativă despre summit-ul de la Beijing, dar documentul nu conține vreo referire la astfel de conversații purtate.

În trecut, Donald Trump și-a exprimat opoziția față de CPI. Președintele american acuză Curtea de politizare, abuz de putere și ignorare a suveranității naționale a SUA.

