Iată cât costă o ciorbă într-o autoservire din Eforie Sud, în iulie 2025. Litoralul românesc este una din cele mai impresionante regiuni ale României. Cu o lungime totală de 245 de kilometri, litoralul românesc se întinde din nord, de la granița cu Ucraina, până în sud la granița cu Bulgaria, delimitând estul Dobrogei de apele Mării Negre. Eforie Sud este, anul acesta, una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Dar cât costă mâncarea în această stațiune.

Mulți români de pe litoralul românesc preferă să mănânce la autoservire, considerând că mâncarea este gustoasă și mai ieftină decât în restaurantele „tradiționale”. Pe pagina de Facebook Litoralul Online au fost postat mai multe imagini cu prețurile la mâncarea dintr-o autoservire.

Se pare că meniul este unul variat: o varietate de salate, mămăligă cu brânză și smântână, guvizi prăjiți, doradă la grătar, cașcaval pane, șnițel, fripturi de porc, legume la tigaie, pui la cuptor, ciorbă de porc, ciorbă de văcuță, ciorbă de pui, ciorbă de burtă, cârnat țărănesc la grătar, frigărui de pui la grătar etc.

Cei care vor să se răcorească cu o ciorbă la felul principal trebuie să știe prețul într-o autoservire din Eforie Sud, în iulie 2025. Astfel, o ciorbă de burtă costă 23 de lei o porție, o porție de ciorbă de pui costă 21 de lei, ciorba de porc costă 21 de lei, cea de văcuță costă 22 de lei.

Evident, imaginile postate cu prețurile la mâncare nu i-au lăsat indiferenți pe internauți, care s-au arătat scandalizați de prețurile practicate la această autoservire din Eforie Nord și au postat mai multe comentarii.

„De la an la an o sa aveți tot mai puțini clienți. Hai că va îmbogăți in 3 luni.”

„Suntem în urma cu 50 de ani fata de litoralul Bulgaresc”

„Ieftin: 90 lei kg de pui la cuptor. 120 lei kg de pulpe dezosate. Aloooo……. Nu suntem parlamentari să câștigăm mii de euro/lună !!! Și asta în Eforie Sud, unde nu prea erau clienți …”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauții nemulțumiți de prețuri.