Prima pagină » Actualitate » Februarie. Începe vacanța de schi. Calendarul pe județe

Februarie. Începe vacanța de schi. Calendarul pe județe

01 feb. 2026, 12:31, Actualitate
Februarie. Începe vacanța de schi. Calendarul pe județe
Cât plătesc turiștii pentru o lecție de schiat la Păltiniș / Sursa FOTO: screenshot video PRO TV

Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului educațional 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere, cât și pentru activități specifice sezonului rece, în funcție de opțiunile stabilite la nivel local de inspectoratele școlare, reamintește Digi24.

Calendarul anului educațional este structurat în cinci module de învățare, fiecare fiind urmat de o perioadă de vacanță, iar săptămâna liberă din februarie oferă elevilor un moment de pauză și refacere înainte de ultimele module ale semestrului.

Cum este organizată vacanța de schi în pe județe

Stabilirea perioadei exacte de vacanță a revenit fiecărui inspectorat școlar județean, precum și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în urma unor consultări cu cadrele didactice, părinții și reprezentanții elevilor. Alegerea a ținut cont de specificul local, de calendarul activităților educaționale și de accesul la infrastructura de agrement de iarnă, astfel încât pauza școlară să răspundă atât nevoilor educaționale, cât și celor de recreere.

Vacanța de schi în perioada 9 – 15 februarie

Seria vacanțelor de schi debutează la începutul lunii februarie, când elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș intră primii în pauza școlară. Această perioadă marchează startul vacanței mobile de iarnă și oferă copiilor o săptămână de respiro după primele module de cursuri.

Vacanța de schi în perioada 16 – 22 februarie

Cea de-a doua săptămână de vacanță de schi acoperă un număr semnificativ mai mare de județe, reflectând opțiunea majoritară a inspectoratelor școlare pentru acest interval. Elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași vor beneficia de această pauză.

Vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie

Ultimul interval de vacanță de schi este programat la finalul lunii februarie și începutul lunii martie, perioadă în care elevii din Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu vor avea o săptămână liberă.

Această etapă închide seria vacanțelor de schi la nivel național și marchează revenirea tuturor elevilor la cursuri.

Recomandarea autorului: Unde se află cea mai lungă pârtie de schi din România și ce lungime are. Turiștii o așteaptă de mult timp

Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
„Să nu ne mire ce va urma”. Un analist explică criza profundă de încredere în instituțiile politice. Parlamentul, la cote minime
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Hans cel Deștept: Povestea calului despre care cercetătorii au crezut că înțelege limba germană și matematica
SPORT Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
14:52
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
SPORT Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
14:40
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
CONTROVERSĂ De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
14:36
De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
13:59
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
PROTEST Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
13:49
Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
SPORT Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean
13:26
Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean

Cele mai noi

Trimite acest link pe