05 ian. 2026, 13:17, Social

Pârtia Bradu din Poiana Brașov s-a transformat dintr-o destinație de relaxare într-un adevărat test de răbdare pentru sutele de turiști care se bucură de ultimele zile de vacanță. Imaginile cu aglomerația de pe pârtia de schi destinată începătorilor au devenit virale pe rețelele de socializare. 

Turiștii care au petrecut sărbătorile în Poiana Brașov sau cei care au venit să petreacă sărbătorile pe rit vechi, continuă să se distreze pe pârtii practicând sporturile preferate de iarnă.

Pe pârtia de începători Bradu, abia dacă se mai poate coborî pe schiuri pentru că întreaga suprafață este ocupată de sute de oameni.

O simplă coborâre s-a transformat într-un test de așteptare, la fel ca în trafic, cu oameni înghesuiți unii în alții, fără spațiu de manevră și fără loc pentru a se desfășura.

În imaginile virale postate pe rețelele de socializare se observă cum pârtia din Poiana Brașov este complet inundată de turiști pe schiuri și snowboard-uri.

Se înaintează extrem de greu, iar din spate continuă să aștepte alți oameni care vor să urce cu telescaunul, dar pare că nu o să mai aibă loc să se strecoare pe pârtie.

Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să respecte regulile impuse, să folosească echipament adecvat, să aibă o conduită preventivă pe pârtii și să respecte regulile care interzic intrarea cu săniile în zonele destinate practicării sporturilor de iarnă.

Cele mai noi