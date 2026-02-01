Prima pagină » Actualitate » Aceste plase obișnuiau să prindă pește. Acum prind drone rusești

01 feb. 2026, 12:37, Actualitate
Plasele folosite odinioară pentru a proteja lalelele în Olanda capătă o nouă viață, protejând soldații și civilii ucraineni de dronele rusești.

La fel și plasele de pescuit aruncate și tot felul de ochiuri care pot împiedica o dronă să-și lovească ținta. În toată Europa, fermierii și pescarii colectează astfel de obiecte în efortul de a salva vieți la mii de kilometri distanță.

Dronele rusești vizează rutele de aprovizionare și bazele din spate ale armatei ucrainene, amenințând adesea să izoleze unitățile de pe linia frontului. Dar atacă și spitalele și traficul civil, scrie CNN.com.

O zonă frecvent afectată de atacurile cu drone este orașul Herson din sudul țării și ceea ce ucrainenii numesc „drumurile vieții” care îl conectează cu lumea exterioară, adică rute care sunt protejate pe cât posibil de atacurile rusești.

„În medie, rușii lansează aproximativ 2.500 de drone asupra comunităților noastre în fiecare săptămână. Ca urmare a acestor atacuri, 120 de persoane au murit în regiunea Herson în acest an”, a declarat pentru CNN în noiembrie Oleksandr Tolokonnikov, șef adjunct al Administrației Militare Herson.

Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina a declarat că a verificat că 2.514 civili au fost uciși și 12.142 răniți în violențele legate de conflict în 2025, mulți dintre ei departe de linia frontului.

În ultimul an, un număr tot mai mare de plase au fost atârnate. Curțile spitalelor, generatoarele și străzile comerciale din oraș sunt acum protejate. Pe drumurile deschise, stâlpii sunt folosiți pentru a oferi un baldachin de plasă.

Plasele sunt transportate prin toată Europa de către diverse grupuri de voluntari. Unul dintre cele mai mari – Life Guardians – este condus de Klaas Pot în Olanda. Echipa sa a trimis peste 8.000 de tone de plase în Ucraina, spune el, aproximativ jumătate din totalul primit, potrivit sursei citate.

Plasele de pescuit sunt mai rezistente decât plasele tip allele și prin urmare sunt folosite mai des pentru a proteja tancurile și artileria. Acum, acestea sunt folosite și pentru a apăra infrastructura electrică a Ucrainei, care este atacată aproape zilnic de dronele rusești.

