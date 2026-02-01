În ce țară din Europa limba română este vorbită peste tot și toți localnicii o recunosc

De mai bine de 20 de ani, milioane de români au ales să plece în străinătate, în căutarea unei vieți mai bune. Iar una dintre țările UE a devenit destinația preferă, aici stabilindu-se cei mai mulți conaționali. S-au format numeroase comunități stabile, bine închegate.

Dimensiunea românilor stabiliți aioci se vede, acum, și în statistici: româna a ajuns a doua cea mai vorbită limbă din Italia.

Date de la ISTAT

Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică din Italia (ISTAT) arată că limba română a devenit a doua cea mai vorbită limbă maternă din această țară, prima fiind, evident, italiana, scrie click.ro. Româna se află înaintea altor limbi importante, precum araba, albaneza sau spaniola.

Evoluția este clară. În 2006, doar 4,1% dintre rezidenții Italiei declarau că au o altă limbă maternă decât italiana. Până în 2015, procentul aproape s-a dublat, ajungând la 9,6%. Iar în 2024, ponderea a urcat la 10,7%, în rândul persoanelor cu vârsta mai mare de 6 ani.

Cea mai mare concentrare se regăsește la adulții tineri și de vârstă activă. În grupa 25-44 de ani, aproape 18,4% dintre rezidenți au altă limbă maternă decât italiana. Situația este și mai pronunțată în cazul femeilor cu vârste între 34 și 44 de ani – aici, că una din cinci nu are italiana ca primă limbă.

Distribuția geografică arată că marile comunități vorbitoare de o limbă străină sunt în nordul și centrul Italiei, zone cu o piață a muncii mai dinamică.

În Italia trăiesc în prezent peste 1,7 milioane de români. O parte dintre ei au obținut, deja, cetățenia, iar alții sunt copii născuți acolo, dar care cresc în familii în care limba română rămâne de bază.

Toate aceste cifre explică de ce româna a devenit, oficial, a doua cea mai răspândită limbă maternă în Italia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Țara din Uniunea Europeană care oferă 10.000 de euro persoanele dispuse să se relocheze. Românii adoră să călătorească aici

Țara considerată ideală pentru a-ți crește copiii. Care este locul aflat la polul opus

Top 20 al țărilor cu cei mai fericiți locuitori. Pe ce loc se află România, în clasament

Care sunt țările din UE cu cele mai mari salarii medii. Pe ce loc se găsește România