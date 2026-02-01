Dieta lui Mitică Dragomir. Cum slăbește garantat fostul șef de la LPF

Mitică Dragomir, fostul șef al LPF, a slăbit 5-6 kilograme într-o lună, urmând o dietă simplă și eficientă, bazată pe alimente bio. Dragomir a renunțat și la o băutură alcoolică tradițională din România, considerând că adaugă calorii și stimulează pofta de mâncare într-un mod greu de controlat, publică ProSport.

Dieta lui Mitică se bazează pe un mic dejun consistent, dar simplu, urmat de un prânz sățios și ușor de pregătit. Pentru a-și sprijini dieta, acesta a renunțat la țuică, conștient că, pe lângă valoarea energetică, băutura poate stimula pofta de mâncare.

„Slăbesc într-o lună 5 kilograme sau chiar 6 kilograme. De dimineață mănânc două ouă, cu două felii de avocado, două felii de ardei roșu și două felii mici de castravete. Fără pâine, fără lapte. La prânz mănânc o bucată de pește, garnitură spanac și o salată de varză cu morcov.

Uit să mănânc de seară și dacă nu pot, fac o salată mică de ceva, o stropesc cu câteva felii de brânză, dar 20 de grame. Nu mai beau țuică, are calorii, îți face o poftă de mâncare de te urci pe pereți. Cu dieta asta dau 5 sau 6 kilograme jos”, a spus Mitică Dragomir, pentru Fanatik.

„Secretul este așa: socializarea. Să ai un grup să te întâlnești. Să nu stați în casă. Fac pariu pe cât vrei. Somnul obligatoriu, cel puțin o oră după-amiază. Odihna este primordială. Eu fac asta de când eram mic și mă trimiteau cu vacile. Abia după aceea alimentația”, spunea Mitică Dragomir, anul trecut, pentru sursa menționată.