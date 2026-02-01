Prima pagină » Știri externe » Donald Trump are două viziuni cu privire la prezența Chinei în „curtea din spate a SUA”. Pot investi în Venezuela, dar nu și în Canada

01 feb. 2026, 12:56, Știri externe
Aflat la bordul aeronavei Air Force One în timp ce se întorcea la Washington, Donald Trump a avut declarații ce implică un dublu standard când vine vorba de investițiile Chinei în „curtea din spate a Statelor Unite”, Emisfera Vestică. Trump urează bun venit investițiilor chineze în industria petrolieră din Venezuela dar, pe de altă parte, contestă acordul comercial dintre Canada și China.

Președintele american a lansat un avertisment dur la adresa Canadei condusă de premierul Mark Carney, despre care a declarat că va exista o replic americană „foarte substanțială dacă” Ottawa continuă planurile pentru un acord comercial strategic cu China.

„Nu vrem ca China să preia controlul asupra Canadei. Și dacă vor face acordul pe care dorește să-l facă, China va prelua controlul asupra Canadei”, a spus președintele american.

Deși inițial a părut că susține ideea ca liderii să negocieze acorduri bune pentru propriile țări, Trump și-a schimbat radical poziția după discursul premierului Carney de la Davos, unde acesta a criticat politicile protecționiste americane. Într-o postare ulterioară pe Truth Social, președintele american a spus că va impune tarife vamale de 100% asupra bunurilor canadiene dacă guvernul de la Ottawa finalizează acordul cu Beijingul.

Parteneriatul strategic dintre cele două state va duce la „distrugerea sistematică” a Canadei, spune Trump, iar „China va devora Canada de vie” și îi va distruge afacerile și structura socială. Într-o notă mai neobișnuită, președintele SUA a avertizat canadienii că parteneriatul cu China ar putea ajunge până la interzicerea hocheiului pe gheață, sugerând că Beijingul va impune restricții asupra modului de viață canadian.

Pe de altă parte, întrebat de jurnaliști ce părere are despre investițiile chineze în Venezuela, Donald Trump a spus că acestea sunt binevenite, alături de cele din India. Acesta a menționat că China poate încheia acorduri pentru a cumpăra petrol venezuelean, dar la „prețuri corecte de piață”, nu la prețurile preferențiale de care beneficia regimul Maduro.

„India va cumpăra petrol din Venezuela, în loc să-l cumpere de la Iran. Deci am făcut deja această înțelegere, conceptul înțelegerii. Dar China este binevenită să vină și să cumpere petrol”, a spus Trump.

