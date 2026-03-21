Paradoxul războiului din Orient. Trump vorbește despre finalul războiului cu Iran, dar SUA trimit mii de militari în regiune: „Cred că am câștigat”

Președintele Donald Trump a declarat că ia în considerare „încheierea” războiului cu Iranul, într-un moment în care Statele Unite își intensifică prezența militară în Orientul Mijlociu și analizează alocarea unor fonduri suplimentare de sute de miliarde de dolari, potrivit The Independent.co.uk.

„Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea eforturilor noastre militare în Orientul Mijlociu în ceea ce privește regimul terorist din Iran”, a transmis liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social.

Trump a enumerat obiectivele campaniei militare, printre care distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, demontarea industriei de apărare, neutralizarea forțelor militare, blocarea programului nuclear și protejarea aliaților americani din regiune.

Președintele american a respins ideea unui armistițiu și a susținut că SUA au obținut deja superioritatea militară.

„Nu vreau să fac un armistițiu. Nu faci un armistițiu când literalmente distrugi cealaltă parte. Cred că am câștigat. Le-am distrus marina, forțele aeriene. Le-am distrus apărarea antiaeriană, le-am distrus totul. Ne mișcăm liber… Din punct de vedere militar, sunt terminați.”, a spus Trump.

Cu toate acestea, realitatea din teren indică o escaladare continuă. Administrația americană ia în calcul trimiterea a mii de soldați suplimentari, iar peste 2.200 de pușcași marini sunt deja în drum spre regiune. Întrebat despre aceste mișcări, Trump a evitat un răspuns clar.

„În ceea ce privește trupele, nu vă pot spune ce facem.”, a spus Trump.

În paralel, Pentagonul a solicitat încă 200 de miliarde de dolari pentru continuarea operațiunilor, după ce primele șase zile de conflict au costat deja peste 11,3 miliarde de dolari.

Riscul major al unei crize economice globale

Războiul, declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, a intrat în a treia săptămână și a dus la o escaladare violentă în regiune. SUA au lansat peste 7.000 de lovituri în Iran, iar Teheranul a ripostat atacând țări precum Israel, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Bilanțul este deja unul dramatic: peste 1.400 de iranieni au murit și peste 10.000 au fost răniți. De partea americană, 13 militari au fost uciși și peste 140 răniți.

Conflictul începe să lovească și economia globală. Blocarea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz a dus la creșterea accelerată a prețurilor la petrol, care au depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Experții avertizează că scumpirea combustibilului va genera efecte în lanț asupra economiei mondiale, inclusiv asupra prețurilor alimentelor, transportului și construcțiilor.

Întrebat despre această situație, Trump a minimalizat riscurile: „Ne descurcăm foarte bine acolo… noi nu folosim strâmtoarea.”

Totodată, liderul de la Casa Albă și-a exprimat nemulțumirea față de aliații NATO, pe care i-a acuzat că refuză să contribuie la securizarea rutei maritime strategice.

În plan intern, conflictul divizează scena politică americană. Democrații critică dur intervenția militară, considerând-o ilegală și contrară promisiunilor electorale, în timp ce republicanii îl susțin, deși există și voci care își exprimă rezervele. Deja sondajele indică o opoziție majoritară în rândul populației: 59 la sută dintre americani resping războiul, iar doar 37 la sută îl susțin. De asemenea, doar 7 la sută ar fi de acord cu o eventuală implicare într-un război terestru de amploare în Iran.

În lipsa unui calendar clar pentru finalul conflictului, Trump a oferit un răspuns vag: războiul se va încheia „când o voi simți în oase”.

