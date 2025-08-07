Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010

Trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni, într-un sicriu de lux, model Lincoln, realizat din lemn masiv de culoare mahon. Gabriela Lucuțar, celebra patroană de pompe funebre, a dezvăluit prețul impresionant al sicriului ales pentru ultimul drum al fostului șef de stat.

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a fost depus la Palatul Cotroceni, acolo unde românii îi pot aduce un ultim omagiu. Trupul său neînsuflețit a fost așezat într-un sicriu de lux, din lemn masiv, model Lincoln – un model special, cu detalii rafinate și finisaje premium.

Gabriela Lucuțar, patroana celebrei case de pompe funebre care a organizat și înmormântările Mioarei Roman și ale lui Silviu Prigoană, scrie Click!

„Este un sicriu cu denumirea Lincoln, culoare mahon, la cumpărare poate ajunge până la 5.000 de euro, depinde de lemnul din care este făcut și de detaliile din interior. E lemn masiv, cherry patina culoare”, a declarat Gabriela Lucuțar.

Practic, cu o astfel de sumă îți poți achiziționa chiar și un BMW 320 în regim second-hand cu motor 2.0 l, motorină din 2010. Astfel de autoturisme din gama premium se vând pe siteurile de specialitate cu sume negociabile între 5.000 și 5.500 de euro.

Palatul Cotroceni, locul de reculegere pentru cei care vor să-i aducă un omagiu

Catafalcul este păzit permanent de patru militari, care se schimbă la fiecare 20 de minute, într-un protocol strict specific ceremoniilor funerare de stat.

Printre cei care au prezentat deja condoleanțe familiei se numără politicieni importanți ai scenei actuale: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Ilie Bolojan, Emil Constantinescu, Cătălin Predoiu și Alexandru Rogobete.

Pentru publicul larg, autoritățile au amenajat un spațiu special în apropierea sălii unde este depus trupul neînsuflețit al fostului președinte, astfel încât orice cetățean să-i poată aduce un ultim omagiu.

Ultimul drum al lui Ion Iliescu, cu onoruri militare

Ion Iliescu s-a stins din viață marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la vârsta de 95 de ani. Medicii au confirmat că, în ultimele 48 de ore, starea sa s-a degradat accentuat, iar organismul a cedat treptat.

Funeraliile de stat au loc în zilele de 6 și 7 august, cu ceremonii oficiale la Palatul Cotroceni, urmate de înmormântarea cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea 3 din București. Înhumarea se va desfășura într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Un mesaj emoționant al văduvei Nina Iliescu, scris pe o coroană albă de flori, stă mărturie iubirii care i-a legat o viață întreagă: