Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut

Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a ordonat atacuri aeriene prin bombardamente de obliterare în sudul Libanului. Acțiunea militară face parte din Operațiune Southern Lebanon.

Drumurile au fost blocate, iar multe familii libaneze au părăsit regiunea sudică a țării pentru a se refugia în Beirut. Libanezii și-au evacuat locuințele și și-au luat tot ce au putut avea la îndemână.

Guvernul israelian a bombardat o clădire în Kfar Hatta, pe care forțele israeliene au suspectat-o că ar fi folosită de teroriștii Hezbollah.

Sursa Foto ilustrativ: Profimedia

