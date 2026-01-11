Prima pagină » Știri externe » Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut

Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut

11 ian. 2026, 19:16, Știri externe

Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a ordonat atacuri aeriene prin bombardamente de obliterare  în sudul Libanului. Acțiunea militară face parte din Operațiune Southern Lebanon. 

Drumurile au fost blocate, iar multe familii libaneze au părăsit regiunea sudică a țării pentru a se refugia în Beirut. Libanezii și-au evacuat locuințele și și-au luat tot ce au putut avea la îndemână.

Guvernul israelian a bombardat o clădire în Kfar Hatta, pe care forțele israeliene au suspectat-o că ar fi folosită de teroriștii Hezbollah.

Sursa Foto ilustrativ:  Profimedia

