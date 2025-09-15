Prima pagină » Actualitate » Cât costă un penthouse de 83 mp în Iași. Apartamentul are dotări standard și este situat la ultimul etaj al unui bloc de cinci niveluri

15 sept. 2025, 12:18, Actualitate
Locuințele de tip penthouse încep să fie tot mai vizibile și în Iași, unde dezvoltatorii imobiliari pare să fi înțeles că ultimul etaj vinde nu doar prin suprafața utilă, ci și prin stilul de viață pe care îl promite. Temerile din trecut, cu apartamente vulnerabile la infiltrațiile din acoperiș, au dispărut, iar în locul lor a apărut visul unor locuințe moderne, cu terase largi, dotări premium și priveliști asupra întregului oraș.

Ziarul de Iași scrie că, în prezent, pe platforma imobiliare.ro se regăsesc 11 oferte de penthouse-uri scoase la vânzare în Iași și împrejurimi.

Conceptul de penthouse, importat din America anilor ’20

Prețurile, însă, sunt pe măsura ofertei și nu mulți își permit să le plătească.

Pentru cine nu știe, conceptul de „penthouse” a apărut pentru prima dată în Statele Unite, odată cu ridicarea zgârie-norilor, în anii ‘20. Dezvoltatorii au descoperit atunci că spațiile de la ultimul nivel pot fi transformate în apartamente spectaculoase, cu terase și panorame deosebite.

Între timp, ideea a început să prindă și în România printre dezvoltatorii imobiliari.

Iar pentru un oraș construit pe dealuri, cum este Iașul, aceste penthouse-uri au un mare avantaj: oferă priveliști care se întind peste cartiere, bulevarde și hectare de zone verzi.

Atrium Garden, din Valea Lupului, este un penthouse de 83 mp utili, cu terasă de aproape 40 mp și două locuri de parcare incluse. Prețul pentru care este scos la vânzare: 215.000 euro. Apartamentul are dotări standard, fiind poziționat la ultimul etaj al unui bloc de cinci niveluri.

Descoperă aici cât costă cel mai scump penthouse scos la vânzare în Iași.

