Odată cu venirea frigului, persoanele cu centrale de apartament nu au probleme cu căldura. Dar ce se întâmplă cu cei care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare?!

Pe măsură ce temperaturile scad, frigul intră și în casele acestora, doar că ei depind de legislația în vigoare, care stabilește activitatea termocentralelor și a centralelor de caetier în aceste condiții.

Răspunsul nu ține de o dată fixă din calendar, ci de condițiile meteo, așa cum este stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 425/1994, care stabilește criteriile pentru furnizarea energiei termice în mediul urban, potrivit stiripesurse.ro.

Astfel, conform legislației în vigoare, furnizarea căldurii în locuințele conectate la rețeaua centralizată începe după trei zile consecutive în care temperatura medie exterioară, măsurată între orele 18:00 și 06:00, este egală sau mai mică de 10 grade Celsius.

Aceeași regulă se aplică și pentru oprirea căldurii, însă în sens invers, adică trei nopți la rând cu temperaturi peste 10 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, estimările pentru intervalul 6 octombrie – 3 noiembrie 2025.

Astfel, vremea va fi, în general, apropiată de normalul perioadei, cu un regim pluviometric deficitar la început, dar cu precipitații mai abundente spre sfârșitul lunii.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato