Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Ce urmează după episoadele de VREME extremă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, mai exact estimările pentru intervalul 6 octombrie – 3 noiembrie 2025.

Vremea va fi, în general, apropiată de normalul perioadei, cu un regim pluviometric deficitar la început, dar cu precipitații mai abundente spre sfârșitul lunii.

Cum va fi vremea în perioada 6 – 13 octombrie 2025

Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai scăzute în vest.

În schimb, regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul, în special în sud-vest.

Cum va fi vremea în perioada 13 și 20 octombrie 2025

Vremea se va menține apropiată de normal, cu temperaturi ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi în jurul mediilor multianuale.

Cum va fi vremea în perioada 20 – 27 octombrie 2025

Meteorologii estimează temperaturi normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În schimb, ploile vor fi ușor excedentare în majoritatea zonelor țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

La finalul intervalului, valorile termice vor rămâne în jurul celor normale pentru acest moment al anului.

De asemenea, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul mediilor multianuale.